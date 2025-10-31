Mourinho kararını canlı yayında duyurdular! 'Sözleşmesinde özel madde var'

Benfica Kulübü'ndeki başkanlık seçiminin ilk turunda en yüksek oyu alan Rui Costa ve Joao Noronha Lopes, ikinci tura kaldı. 8 Kasım Cumartesi günü yeni başkanın belli olacağı seçim öncesi iki aday, bir televizyon programında karşı karşıya geldi. Mevcut başkan Rui Costa ve Joao Noranho Lopes, Bruno Lage ile yolların ayrılmasından sonra direktörlük görevine getirilen Jose Mourinho'nun takımda geleceği hakkında canlı yayında açıklamalarda bulundu.

"SÖZLEŞMESİNİN İKİ YILI DAHA VAR"

Sözleşme şartlarını sorgulamanın anlamı olmadığını belirten Rui Costa, "Mourinho'nun iki yıllık kontratı ve kendisine sezon sonu takımdan ayrılma hakkı veren bir madde var. Şu anda bunu sorgulamaya gerek yok çünkü sözleşmesinin iki yılı var, sezonu tamamlayacak. Daha iyi sonuçlar elde etmek için çalışıyoruz. Benfica, Süper Kupa'yı kazanarak başladı. Lig, Portekiz Kupası ve toparlanmamız gereken Şampiyonlar Ligi var. Mourinho'nun tek beklentisi, mümkün olan en yüksek sayıda maç kazanmak" dedi.

"SORUMLULUK MOURINHO'DA DEĞİL"

Portekizli teknik direktöre destek veren Joao Noronha Lopes, "Mourinho'nun bu yıl şampiyon olacağına inanıyorum. Şu anda kendisi tarafından oluşturulmamış zayıf bir kadroyu çalıştırıyor. Onu sorumlu tutulabileceğimizi sanmıyorum. Tüm kupaları kazanmayı hedeflemelisiniz. Bu, sezon boyunca yapılacak bir değerlendirme olacak. Mourinho'dan bu yıl şampiyon olmasını talep etmiyorum" şeklinde konuştu.