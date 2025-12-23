Ekonomist Üzeyir Doğan, Türkiye'de orta gelirli sayılabilmek için bir hanenin aylık kazancının 400-500 bin TL seviyesinde olması gerektiğini savunarak dikkat çekici bir analiz sundu. Bu rakamın abartılı bulunmaması gerektiğini belirten Doğan; iki araç sahibi olmak, çocukların eğitim masraflarını karşılamak, yılda iki kez tatil yapmak ve düzenli sosyal aktivitelere katılmak gibi standartların ancak bu bütçeyle mümkün olduğunu ifade etti. Doğan, söz konusu yaşam tarzının bir "lüks" değil, ideal bir orta sınıfın insani yaşam standardı olduğunu vurguladı.

Türkiye'de, vatandaşların alım gücü ve refah seviyesi gündemin en üst sıralarında yer alıyor. Özellikle "orta gelir" kavramının neyi ifade ettiği ve bu gruba dahil olabilmek için gereken aylık kazanç miktarı, kamuoyunda geniş çaplı bir tartışma başlattı.

CNBC-e ekranlarında yayınlanan bir programa katılan Ekonomist Üzeyir Doğan, konuya ilişkin yaptığı sarsıcı analizlerle, geleneksel gelir tanımlarının ötesine geçen bir tablo çizdi.

Ekonomist Üzeyir Doğan

"ORTA GELİR İÇİN 500 BİN TL GEREKEBİLİR"

Piyasalarda orta gelirli olmanın maliyetine değinen Üzeyir Doğan, telaffuz edilen rakamların toplumun bir kesimi tarafından yüksek bulunduğunu ancak mevcut maliyetler karşısında bu rakamların makul olduğunu savundu. Doğan, güncel ekonomik veriler ışığında "Bugün orta gelir dediğimiz rakam bazılarına abartılı geliyor ama belki aylık 400-500 bin TL gelirden bahsediyoruz. Hatta belki daha üstünden." değerlendirmesinde bulundu.

KİRA, EĞİTİM VE ULAŞIM TEMEL KALEMLER ARASINDA

"Orta gelir" tanımı yapılırken bireysel kazançtan ziyade, çekirdek bir ailenin toplam giderlerinin baz alınması gerektiğini belirten Doğan, özellikle iki çocuklu ailelerin yaşam maliyetlerine dikkat çekti. Bu standarttaki bir yaşamın lüks tüketimle karıştırılmaması gerektiğinin altını çizen ekonomist Doğan, kira, eğitim ve ulaşım gibi temel kalemlerin bütçedeki ağırlığını vurguladı. Doğan'a göre, makul bir yaşam sürdürebilmek için gereken finansal güç, sanılanın çok daha ötesinde bir noktada bulunuyor.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Ankara kulislerinde asgari ücret zammı! İşte pazarlığın başlayacağı rakam

Modern bir orta gelirli ailenin hayatını idame ettirebilmesi için sahip olması gereken imkanları sıralayan Doğan, mobilite ve dinlenme ihtiyacının önemine değindi. Bu kapsamda iki araçlı bir hane yapısını örnek gösteren Doğan, "Orta gelir dediğiniz zaman hem hanımın hem senin birer araban olacak. Bu iki aracın kaskosu, sigortası, bakımı, yakıtı var. Senede iki kez de tatile gitmelisin. Orta gelirlisin, bu tatili yapabilmelisin." dedi.

LÜKS DEĞİL, İNSANİ YAŞAM ŞARTI

Ekonomik değerlendirmelerine sosyal yaşamın vazgeçilmez unsurlarını da ekleyen Üzeyir Doğan, özel sağlık sigortasından sinema etkinliklerine, dışarıda yenilen yemeklerden çocukların sosyal aktivitelerine kadar her kalemin ciddi bir bütçe yönetimi gerektirdiğini ifade etti. Bu tür harcamaların birer "lüks" değil, "insani yaşam şartı" olduğunu belirten Doğan, "Haftada bir çocuklarınla sinemaya gitmek, yemeğe çıkmak bile artık ciddi bir bütçe gerektiriyor. Bugün oturup bunları hesapladığınızda aylık giderler 400-500 bin lirayı da geçiyor." şeklinde konuştu.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Bakan Uraloğlu açıkladı: Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu

Açıklamalarının toplumda farklı yönlere çekilmemesi adına önemli bir şerh düşen Doğan, bahsettiği yaşam modelinin şatafatlı bir hayat tarzını yansıtmadığını dile getirdi. Amaçladığı tanımın sadece "standart bir refah" olduğunu belirten Doğan şunları kaydetti:

"Biz bunu derken her hafta yurt dışına tatile gitmekten ya da çok lüks yerlerde yaşamaktan bahsetmiyoruz. Orta gelirli bir ailenin yapabilmesi gereken yaşam standardını anlatıyoruz."

Haberle İlgili Daha Fazlası