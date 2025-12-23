Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yeni yılda, Karayollarına ait köprü ve otoyol ücretleri yeniden değerleme oranında artacak." dedi. 2026 için yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlenmişti. Böylelikle yeni yılda Karayollarına ait köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında zamlanacak. Zamla birlikte yeni yılda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden otomobille geçmenin bedeli 47 TL'den yaklaşık 59 TL'ye yükselecek. Osmangazi Köprüsü ile 1915 Çanakkale Köprüsü'nden ise otomobille geçmenin bedeli 795 TL'den yaklaşık 1000 TL'ye yükselecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 yılında Karayolları’na ait köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin yeniden değerleme oranında artırılacağını açıkladı. Buna göre yüzde 25,49’luk artışla 2026 tarifeleri yürürlüğe girecek. Zam oranı, kamuoyunda “yeniden değerleme oranı” olarak belirlenen TÜFE bazlı artışla uyumlu şekilde uygulanacak.

2026 köprü ve otoyol zamlarından sonra otomobil geçiş ücretleri

Bakan Uraloğlu, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin olarak NTV'de katıldığı canlı yayında, "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollarda yaklaşımımız yeniden değerleme oranında olabilir diye düşünüyoruz. Yap-işlet-devret durumundaki otoyollarda sözleşmede nedir, ona bakacağız. Bazen yüzde 10 düzenleme yapabiliriz. 'Enflasyon ne oldu, ulaşımdaki enflasyonu etkileyen miktar ne kadardır?' diye düzenleme yaparız diye düşünüyorum." dedi.

Osmangazi Köprüsü

Mevcut tarifelere göre başta İstanbul Boğazı’ndaki köprüler, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ve önde gelen otoyol güzergâhları sürücülerden HGS ile ücret alınıyor. 2025 tarifelerinde otomobil sınıfı için 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri 47 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 80 TL, Osmangazi ve Çanakkale Köprüleri ise 795 TL civarında ücretlendirilmiş durumda. Aynı şekilde otoyollarda İzmir-Aydın arası 58 TL, Anadolu Otoyolu güzergâhı 269 TL olarak uygulanıyor.

KÖPRÜ VE OTOYOLLARA YÜZDE 25,49 ORANINDA ZAM GELECEK

Yeni yılda, bu ücretlere yüzde 25,49 oranında zam gelmesiyle birlikte köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde kayda değer artışlar bekleniyor. Örneğin, Osmangazi Köprüsü otomobil geçiş ücreti 2026’da yaklaşık 998 TL’ye, Anadolu Otoyolu ücretleri ise 330–340 TL bandına yükselebilecek.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ 2026 (TAHMİNİ)

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ

-Otomobil: 59 TL

-Minibüs/Kamyonet: 75 TL

-Motosiklet: 25 TL

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ

-Otomobil: 59 TL

-Minibüs/Kamyonet: 75 TL

-Motosiklet: 25 TL

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ

-Otomobil: 100 TL

-Minibüs/Kamyonet: 138 TL

-Motosiklet: 69 TL

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

-Otomobil: 998 TL

-Minibüs/Kamyonet: 1.594 TL

-Motosiklet: 697 TL

-Büyük araçlar: Yaklaşık 1.900–3.180 TL arası

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

-Otomobil: 998 TL

-Minibüs/Kamyonet: 1.243 TL

-Motosiklet: 251 TL

-Büyük araçlar: 2.230–4.720 TL arası

OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ 2026 (TAHMİNİ – OTOMOBİL)

İzmir-Aydın Otoyolu: 73 TL

73 TL Anadolu Otoyolu (Çamlıca-Akıncı): 337 TL

337 TL KGM Avrupa Otoyolu (Mahmutbey-Edirne): 168 TL

