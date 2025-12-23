Kamu kurumlarında memur olma durum hayali kuran binlerce aday "KPSS-2025/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor. İşte KPSS -2025/2 merkezi atama tercih sonuç tarihi ve sorgulama ekranı...

KPSS tercihleri için son gün! KPSS-2025/2 tercih süresinde sona yaklaşırken, adaylar hem tercih işlemlerinin bitiş saatini hem de KPSS-2025/2 sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

Ölçe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürüyülen süreçte tercihlerin tamamlanmasının ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. KPSS adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi ve yerleştirme detaylarını büyük bir ilgiyle takip ediyor.

KPSS tercihleri için geri sayım başladı! KPSS-2025/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2025/2 TERCİHLERİ BİTTİ Mİ?

KPSS 2025/2 tercihleri, ÖSYM takvimine göre 25 Aralık 2025 saat 23.59'da sona erecek. 23 Aralık Salı itibarıyla KPSS tercihleri bitmemiştir.

Adaylar, KPSS-2025/2 tercihlerini 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında tamamlayabilecek.

KPSS-2025/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS - 2025/ 2 sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair ÖSYM tarafından henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

Geçen sene (KPSS-2024/2) tercihleri 19-26 Aralık tarihleri arasında alındı. Sonuçlar ise 3 Ocak''ta duyurulmuştu.

