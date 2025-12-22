AÖL (Açıköğretim Lisesi) 1. dönem sınavlarının ardından gözler soru-cevap duyurusuna çevrildi. Öğrenciler, AÖL sınav soruları ve cevaplarını kontrol ederek puan hesaplaması yapabiliyor. Peki, AÖL sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

AÖL (Açıköğretim Lisesi) 1. dönem sınavları üç oturumda tamamlandı. Öğrenciler sınavda ter dökerken soru ve cevap anahtarı ile sonuç tarihini öğrenmeye çalışıyorlar. Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı'na ait sorular ve cevap anahtarları için net tarih verdi.





AÖL 1.DÖNEM SINAV SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre, AÖL sınav soruları ve cevapları 24 Aralık 2025 tarihinde ilan edilecek. AÖL soruları ve cevapları, üniversitenin sosyal medya hesapları ve https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden görüntülenebilecek.

AÖL 1.DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 1. dönem sınav sonuçları, 20 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak. Açıköğretim Lisesi'ne kayıtlı öğrenciler, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.







