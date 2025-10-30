Eşref Rüya Ayten kim? Gizem Kala oynadığı diziler ve kariyeri
Kanal D’nin yeni dizisi Eşref Rüya izleyiciden tam not alırken, dizide “Ayten” karakterini oynayan oyuncu Gizem Kala büyük merak uyandırdı. Genç oyuncunun geçmişte yer aldığı yapımlar, eğitimi ve kariyer yolculuğu araştırılıyor. İşte Gizem Kala’nın biyografisi ve ekran kariyerine dair detaylar belli oldu.
Son dönemin dikkat çeken isimlerinden biri olan Gizem Kala, Eşref Rüya dizisinde “Ayten” rolüyle izleyici karşısına çıktı. Eşref'in en yakınlarından olan Faruk'un eski eşi olan Ayten karakteri dikkat çekti.
EŞREF RÜYA AYTEN KİM, GERÇEK ADI NE?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisinde “Ayten” karakterini canlandıran isim Gizem Kala oldu. Dizi, güçlü hikayesiyle olduğu kadar kadrosuyla da dikkat çekiyor. Ayten, Faruk karakterinin eski eşi olarak diziye dahil oldu.
GİZEM KALA KİMDİR?
Gizem Kala, 26 Nisan 1993 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eğitimini Kadir Has Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'nde tamamlayan Kala, profesyonel oyunculuk kariyerine 2017 yılında adım attı. Ekran yolculuğuna Ölene Kadar dizisinde başladı.
Kala, tiyatro, sinema, reklam ve televizyon alanlarında pek çok farklı projede yer aldı. 2020 yılında rol aldığı Babil dizisindeki “Nehir” karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
GİZEM KALA OYNADIĞI DİZİLER
Diziler
Hayatımın Neşesi - 2023
Gibi - 2023
Kuruluş: Osman - 2021
Maraşlı - 2021
Babil - 2020
Hakan: Muhafız - 2020
Yasak Elma - 2019
Can Kırıkları - 2018
Deli Gönül - 2017
Muhteşem Yüzyıl: Kösem - 2017
Ölene Kadar - 2017
Filmler
Hadi Be Oğlum - 2018
Görümce - 2016