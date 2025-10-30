Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eşref Rüya Ayten kim? Gizem Kala oynadığı diziler ve kariyeri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kanal D’nin yeni dizisi Eşref Rüya izleyiciden tam not alırken, dizide “Ayten” karakterini oynayan oyuncu Gizem Kala büyük merak uyandırdı. Genç oyuncunun geçmişte yer aldığı yapımlar, eğitimi ve kariyer yolculuğu araştırılıyor. İşte Gizem Kala’nın biyografisi ve ekran kariyerine dair detaylar belli oldu.

Son dönemin dikkat çeken isimlerinden biri olan Gizem Kala, Eşref Rüya dizisinde “Ayten” rolüyle izleyici karşısına çıktı. Eşref'in en yakınlarından olan Faruk'un eski eşi olan Ayten karakteri dikkat çekti.

EŞREF RÜYA AYTEN KİM, GERÇEK ADI NE?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisinde “Ayten” karakterini canlandıran isim Gizem Kala oldu. Dizi, güçlü hikayesiyle olduğu kadar kadrosuyla da dikkat çekiyor. Ayten, Faruk karakterinin eski eşi olarak diziye dahil oldu. 

Eşref Rüya Ayten kim? Gizem Kala oynadığı diziler ve kariyeri - 1. Resim

GİZEM KALA KİMDİR?

Gizem Kala, 26 Nisan 1993 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eğitimini Kadir Has Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'nde tamamlayan Kala, profesyonel oyunculuk kariyerine 2017 yılında adım attı. Ekran yolculuğuna Ölene Kadar dizisinde başladı.

Kala, tiyatro, sinema, reklam ve televizyon alanlarında pek çok farklı projede yer aldı. 2020 yılında rol aldığı Babil dizisindeki “Nehir” karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Eşref Rüya Ayten kim? Gizem Kala oynadığı diziler ve kariyeri - 2. Resim

GİZEM KALA OYNADIĞI DİZİLER

Diziler

Hayatımın Neşesi - 2023

Gibi - 2023

Kuruluş: Osman - 2021

Maraşlı - 2021

Babil - 2020

Hakan: Muhafız - 2020

Yasak Elma - 2019

Can Kırıkları - 2018

Deli Gönül - 2017

Muhteşem Yüzyıl: Kösem - 2017

Ölene Kadar - 2017

Filmler

Hadi Be Oğlum - 2018

Görümce - 2016

