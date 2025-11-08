5 gol, 2 penaltı ve kırmızı kart: Özbelsan Sivasspor: 3 - Manisa FK: 2
Trendyol 1'inci Lig'in 13'üncü haftasında Özbelsan Sivasspor, konuk ettiği Manisa FK'yi 3-2 mağlup etti. İki takım da birer golü penaltıdan kaydederken; ligde 4 maç aradan sonra kazanan ev sahibi, Ethemi'nin kırmızı kartı sebebiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
Sivasspor, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda ağırladığıManisa FK'yi 3-2 yendi. Bu sonuçla ev sahibi ekip, puanını 17'ye yükseltti. Manisa FK ise 10 puanda kaldı.
Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Emirhan Başyiği (2) ve penaltıdan Cihat Çelik kaydetti. Manisa FK'nin gollerini Yusuf Talum ve penaltıdan Lois Diony attı. Sivasspor'da Valon Ethemi, 60'ıncıdakikada kırmızı kart gördü.
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Kadir Sağlam, Muhammet Ali Doğan, Murathan Çomoğlu
Özbelsan Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Feyzi Yıldırım, Mert Çelik, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Yusuf Cihat Çelik, Charisis (Dk. 36 Özkan Yiğiter), Avramovski (Dk. 46 Kamil Fidan), Luan (Dk. 81 Aly Malle), Kimpioka (Dk. 73 Mehmet Talha Şeker), Badji (Dk. 46 Ethemi)
Manisa FK: Saim Sarp Bodur, Yusuf Talum, Bartu Göçmen, Herelle, Yasin Güreler (Dk. 86 Ada İbik), Toure (Dk. 67 Yunus Emre Yüce), Cissokho, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 73 Fırat İnal), Lindseth, Burak Süleyman, Diony (Dk. 46 Osman Kahraman)
Goller: Dk. 39 penaltıdanDiony, Dk. 82 Yusuf Talum (Manisa FK), 45+3 penaltıdanYusuf Cihat Çelik, Dk. 65 ve 83 Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor)
Kırmızı kart: Dk. 60 Ethemi (Özbelsan Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Avramovski, Dk. 38 Luan, Dk. 77 Okan Erdoğan, Dk. 80 Mehmet Talha Şeker (Özbelsan Sivasspor) 45+1 Yasin Güreler, 45+2 Toure, Dk.90+4 Herelle (Manisa FK)