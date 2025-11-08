Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tedesco ile 11'in değişmezi oldu! İsmail Yüksek'e Fransız talip

Tedesco ile 11'in değişmezi oldu! İsmail Yüksek'e Fransız talip

- Güncelleme:
Sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'nun yerine Domenico Tedesco'nun getirilmesinin ardından İsmail Yüksek'in performansı yükselişe geçti. 26 yaşındfaki milli futbolcunun, Fransız ekibi Marsilya'nın radarına girdiği konuşuluyor.

Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek, son haftalarda sergilediği performansla dikkatleri üzerineçekiyor. Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcu, şimdiden Avrupa kulüplerinin transfer listesine girdi.

MARSILYA TAKİPTE

Fransız basınında yer alan habere göre; Marsilya, ara transfer döneminde orta saha transferi planlıyor. Ligue 1 ekibinin, takip ettiği isimler arasında Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'in de olduğu belirtildi. Sarı-lacivertliler ise 26 yaşındaki futbolcuyu bırakmak istemiyor.

Tedesco ile 11'in değişmezi oldu! İsmail Yüksek'e Fransız talip - 1. Resim

15 MAÇTA BİR GOL, BİR ASİST

Sarı-lacivertli takımda bu sezon 15 maça görev yapan İsmail Yüksek, sahada kaldığı 1031 dakikadabir gol ve bir asistlik skor katkısı verdi.

