Tedesco ile 11'in değişmezi oldu! İsmail Yüksek'e Fransız talip

Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek, son haftalarda sergilediği performansla dikkatleri üzerineçekiyor. Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcu, şimdiden Avrupa kulüplerinin transfer listesine girdi.

MARSILYA TAKİPTE

Fransız basınında yer alan habere göre; Marsilya, ara transfer döneminde orta saha transferi planlıyor. Ligue 1 ekibinin, takip ettiği isimler arasında Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'in de olduğu belirtildi. Sarı-lacivertliler ise 26 yaşındaki futbolcuyu bırakmak istemiyor.

15 MAÇTA BİR GOL, BİR ASİST

Sarı-lacivertli takımda bu sezon 15 maça görev yapan İsmail Yüksek, sahada kaldığı 1031 dakikadabir gol ve bir asistlik skor katkısı verdi.