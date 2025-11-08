Dünya devinden Milan Skriniar hamlesi: Fenerbahçe kaptanı kararını verdi
UEFA Avrupa Ligi'nde 0-0 sonuçlanan Viktoria Plzen maçında Fenerbahçe'nin en iyilerinden olan Milan Skriniar, uzun süredir İtalyan kulübünün radarında bulunuyor. Torino kulübünün başkanı Gianluca Ferrero’nun çok istediği 30 yaşındaki Slovak stoper, transfer teklifine cevap verdi.
Fenerbahçe'nin yarım sezon kiralık forma giydikten sonra PSG'den bonservisini aldığı ve bu sezonun en istikrarlı isimlerinden biri olan Milan Skriniar, UEFA Avrupa Ligi'nde 0-0 biten Viktoria Plzen deplasmanında sergilediği performansla adından söz ettirdi. Bu sezon kaptanlık bandını takan tecrübeli stoper, 75 defa topla buluşurken, 14 ikili mücadelenin 12'sini kazandı. 5 top çalma, 7 uzaklaştırma, 4 sahipsiz top kazanma ve yüzde 95 pas isabeti ile dikkatleri üzeri çekti. Ayrıca 2 şut engelleme, bir pas arası ve 2 faul kazandırma istatistikleriyle defansın her anında etkili oldu. Slovak yıldız, şimdiden Avrupa devlerinin radarına girdi.
FENERBAHÇE SATMAK İSTEMİYOR
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre;Juventus, deneyimli savunmacıyı yakından takip ediyor. İtalyan kulübünün başkanı Gianluca Ferrero, 30 yaşındaki oyuncunun savunmadaki liderliğinden çok etkilendiği ve onu takımında görmek istediğini ifade etti. Ancak Fenerbahçe yönetimi, oyuncusunusatmak istemiyor.
SKRINIAR, FENERBAHÇE'DE ÇOK MUTLU
Sarı lacivertli kulüpte mutlu olan Skriniar, gelen ilgiden memnun olduğunu, fakat kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeyi planladığını söyledi. Samandıra'da tüm personelle yakın ilişkiler kuran deneyimli futbolcuya, takım arkadaşları da büyük saygı duyuyor.
5 MADDEDE SKRINIAR
- Bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça da ilk 11'de çıkan Milan Skriniar, Fenerbahçe'de en fazla süre (1620 dakika) alan oyuncu oldu.
- 2024-25'in devre arasından bu yana Fenerbahçe'de forma giyen Slovak stoper, bu dönem bir, geçen sezon 3 olmak üzere ağları 4 gol attı.
- Sağlam savunmasının yanı sıra hücumda da Fenerbahçe'ye 2 penaltı kazandırdı.
- Sarı-lacivertlilerde hiç sakatlanmazken, cezası nedeniyle bu sezon sadece Karagümrük maçında oynayamadı.
- 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu, Fenerbahçe'den senelik 8 milyon euro maaş alıyor.