Dünya devinden Milan Skriniar hamlesi: Fenerbahçe kaptanı kararını verdi

Fenerbahçe'nin yarım sezon kiralık forma giydikten sonra PSG'den bonservisini aldığı ve bu sezonun en istikrarlı isimlerinden biri olan Milan Skriniar, UEFA Avrupa Ligi'nde 0-0 biten Viktoria Plzen deplasmanında sergilediği performansla adından söz ettirdi. Bu sezon kaptanlık bandını takan tecrübeli stoper, 75 defa topla buluşurken, 14 ikili mücadelenin 12'sini kazandı. 5 top çalma, 7 uzaklaştırma, 4 sahipsiz top kazanma ve yüzde 95 pas isabeti ile dikkatleri üzeri çekti. Ayrıca 2 şut engelleme, bir pas arası ve 2 faul kazandırma istatistikleriyle defansın her anında etkili oldu. Slovak yıldız, şimdiden Avrupa devlerinin radarına girdi.

FENERBAH Ç E SATMAK İSTEMİYOR

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre;Juventus, deneyimli savunmacıyı yakından takip ediyor. İtalyan kulübünün başkanı Gianluca Ferrero, 30 yaşındaki oyuncunun savunmadaki liderliğinden çok etkilendiği ve onu takımında görmek istediğini ifade etti. Ancak Fenerbahçe yönetimi, oyuncusunusatmak istemiyor.

İlgili Haber Galatasaray ve Fenerbahçe'nin listesindeydi! Yıldız futbolcunun milyonları çalındı

SKRINIAR, FENERBAH Ç E'DE ÇOK MUTLU

Sarı lacivertli kulüpte mutlu olan Skriniar, gelen ilgiden memnun olduğunu, fakat kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeyi planladığını söyledi. Samandıra'da tüm personelle yakın ilişkiler kuran deneyimli futbolcuya, takım arkadaşları da büyük saygı duyuyor.

5 MADDEDE SKR INIAR

Bu sezon t üm kulvarlarda 18 maça da ilk 11'de ç ıkan Milan Skriniar, Fenerbah çe'de en fazla süre (1620 dakika) alan oyuncu oldu.

2024-25'in devre aras ından bu yana F enerb ah çe'de forma giyen Slovak stoper, bu dönem bir, geçen sezon 3 olmak üzere a ğları 4 gol attı.

Sağlam savunmasının yanı sıra h ücumda da F enerb ahçe'ye 2 penalt ı kazandırdı.

Sarı-lacivertlilerde hi ç sakatlanmazken, cezas ı nedeniyle bu sezon sadece Karag ümrük maç ında oynayamadı .

2029 y ı l ı na kadar s özle şmesi bulunan oyuncu, F enerb ah çe'den senelik 8 milyon e uro maa ş alıyor.