Galatasaray'da büyük pişmanlık: TFF'ye bildirilmedi! İşte son teklif...

Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında 8 milyon euro bonservis karşılığında Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı. Sadece 9 maçta 626 dakika sahada kalan ve performansıyla hayal kırıklığı yaşatan 26 yaşındaki futbolcu için Rusya temsilcisi Spartak Moskova ile transfer pazarlığı sürüyor.

SATIN ALMA OPSİYONU 5 MİLYON EURO

HT Spor'da yer alan habere göre; Spartak Moskova, Cuesta'yı satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. Rus ekibinin önerdiği satın alma opsiyonu bedelinin 5 milyon euro olduğu öğrenildi. Galatasaray ise bu teklife temkinli yaklaşıyor.

YILLIK 1,5 MİLYON EURO

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yeni sezon planlamasında Cuesta'yı düşünmediği ifade edilirken, yıllık garanti ücreti 1 milyon 450 bin euro olan oyuncunun da Spartak Moskova'ya transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.

GALATASARAY "ZORUNLU OPİSYON" İSTİYOR

Sarı-kırmızılı yönetim, Carlos Cuesta transferinde zorunlu satın alma maddesi içeren bir anlaşma yapmak istiyor. Bu nedenle görüşmelerde henüz uzlaşma sağlanabilmiş değil. Kulüpler arasındaki pazarlıkların önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.