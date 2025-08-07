Galatasaray'da büyük pişmanlık: TFF'ye bildirilmedi! İşte son teklif...
Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Galatasaray, 8 Ağustos Cuma akşamı Gaziantep FK ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirilen A Takım kadrosunda ismi yer almayan Carlos Cuesta için Rus kulübü ile görüşme halinde. Kolombiyalı savunma oyuncusu, 8 milyon euroya Genk'ten transfer edilmişti.
Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında 8 milyon euro bonservis karşılığında Carlos Cuesta'yı kadrosuna kattı. Sadece 9 maçta 626 dakika sahada kalan ve performansıyla hayal kırıklığı yaşatan 26 yaşındaki futbolcu için Rusya temsilcisi Spartak Moskova ile transfer pazarlığı sürüyor.
SATIN ALMA OPSİYONU 5 MİLYON EURO
HT Spor'da yer alan habere göre; Spartak Moskova, Cuesta'yı satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. Rus ekibinin önerdiği satın alma opsiyonu bedelinin 5 milyon euro olduğu öğrenildi. Galatasaray ise bu teklife temkinli yaklaşıyor.
YILLIK 1,5 MİLYON EURO
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yeni sezon planlamasında Cuesta'yı düşünmediği ifade edilirken, yıllık garanti ücreti 1 milyon 450 bin euro olan oyuncunun da Spartak Moskova'ya transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.
GALATASARAY "ZORUNLU OPİSYON" İSTİYOR
Sarı-kırmızılı yönetim, Carlos Cuesta transferinde zorunlu satın alma maddesi içeren bir anlaşma yapmak istiyor. Bu nedenle görüşmelerde henüz uzlaşma sağlanabilmiş değil. Kulüpler arasındaki pazarlıkların önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.