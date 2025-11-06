Xabi Alonso'ya büyük tepki! Arda Güler ve Bellingham ortaya çıkardı

İspanyol basınında yer alan haberde; Xabi Alonso'nun, Camavinga'yı pozisyonu olmayan sağ kanatta oynattığı için büyük bir hata yaptığı belirtildi. Bu tercihin oyun planını çökerttiği yazılırken Camavinga'nın daha sonra geçtiği ön libero pozisyonunda da beklentinin çok altında kaldığı ve bu durumun doğrudan Arda Güler ile Bellingham'ın oyununu bozduğu ifade edildi.

RAKİP KALEDE ETKİLİ OLAMADILAR