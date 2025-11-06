Xabi Alonso'ya büyük tepki! Arda Güler ve Bellingham ortaya çıkardı
Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Liverpool'a tek golle kaybeden Real Madrid'de Teknik Direktör Xabi Alonso; Arda Güler, Jude Bellingham ve Eduardo Camavinga'yı kullanma şekli nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Anfield'daki mücadelede Arda Güler ve Bellingham'ın, İspanyol çalıştırıcının defolarını ortaya çıkardıkları belirtildi.
Devler Ligi'nin dördüncü haftasında Liverpool deplasmanından eli boş ayrılan eflatun beyazlılarda İspanyol çalıştırıcı Xabi Alonso, tercihleri nedeniyle tepkilerin odağı haline geldi.
Real Madrid'in etkisiz bir oyunla Anfield'da mağlup olduğu maçta Camavinga'yı sağ kanatta, Arda Güler ve Bellingham'ı merkezde oynatan Xabi Alonso, oyuncularına verdiği rollerden ötürü eleştiri aldı.
ARDA GÜLER VE BELLINGHAM'I BOZDU
İspanyol basınında yer alan haberde; Xabi Alonso'nun, Camavinga'yı pozisyonu olmayan sağ kanatta oynattığı için büyük bir hata yaptığı belirtildi. Bu tercihin oyun planını çökerttiği yazılırken Camavinga'nın daha sonra geçtiği ön libero pozisyonunda da beklentinin çok altında kaldığı ve bu durumun doğrudan Arda Güler ile Bellingham'ın oyununu bozduğu ifade edildi.
RAKİP KALEDE ETKİLİ OLAMADILAR
Ofansif rollerde olmalarına rağmen Arda ile Bellingham'ın savunmada daha fazla sorumluluk almak zorunda kaldığı ve bu nedenle rakip kalede tehlike oluşturmakta zorlandıkları vurgulandı. İki futbolcunun rolünün saha içinde bu şekilde çökmesinin Alonso'nun bazı defolarını ortaya çıkardığı belirtildi.