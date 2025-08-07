Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yüzde 100 zam: Davinson Sanchez'in istediği maaş şaşırttı! Galatasaray'ın cevabı ortaya çıktı

Yüzde 100 zam: Davinson Sanchez'in istediği maaş şaşırttı! Galatasaray'ın cevabı ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yüzde 100 zam: Davinson Sanchez&#039;in istediği maaş şaşırttı! Galatasaray&#039;ın cevabı ortaya çıktı
Galatasaray, Davinson Sanchez, Futbol, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yunus Akgün'ün 19 milyon 750 bin TL olan maaşını 2.5 milyon euroya (yaklaşık 118 milyon TL) yükselten ve 4 yıllık imza attıran Galatasaray, performansından memnun olduğu Davinson Sanchez'le de görüşmelere başladı. İlk görüşmede olumlu sonuç alınamazken, Kolombiyalı stoperin sarı-kırmızılılardan istediği maaş belli oldu. 

İç transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray; Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı ve Yunus Akgün'den sonra Davinson Sanchez'e de imza attırmayı planlıyor. 29 yaşındaki yıldızın İstanbul'a çağrılan temsilcisi, Kemerburgaz'da sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturdu.

Davinson Sanchez'in istediği maaş şaşırttı! Galatasaray'ın cevabı ortaya çıktı - 1. Resim

YILLIK 6 MİLYON EURO İSTİYOR

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; yıllık 3.2 milyon euro kazanan 29 yaşındaki stoper, yüzde 100'e yakın zam beklentisinde olduğunu menajeri aracılığıyla yönetime iletti. Sanchez'in temsilcisi, Galatasaray'dan yıllık 6 milyon euro garanti ücret talep etti.

Yüzde 100 zam: Davinson Sanchez'in istediği maaş şaşırttı! Galatasaray'ın cevabı ortaya çıktı - 2. Resim

GALATASARAY'IN CEVABI

Sarı-kırmızılılar, mevcut sözleşmeye yüzde 40 zam ile yıllık 4.5 milyon euro önerdi. Taraflar arasında henüz uzlaşma sağlanmadı. Kolombiyalı oyuncunun kontratını uzatmak isteyen Galatasaray, görüşmelere devam edecek ve anlaşma sağlanması için tüm şartları zorlayacak.

Galatasaray'ın, mevcut kontratı 2027'ye kadar olan Sanchez'de artı 1 yıl opsiyon hakkı bulunuyor. 

Davinson Sanchez'in istediği maaş şaşırttı! Galatasaray'ın cevabı ortaya çıktı - 2. Resim

78 MAÇTA 8 GOL

2023-2024 sezonunun başında Tottenham'dan 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Kolombiyalı futbolcu, ilk yılında 34 resmi maçta 2 bin 390 dakika süre alırken, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Geçtiğimiz sezon ise 44 resmi karşılaşmada forma giyerken, 3 bin 770 dakikada 5 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi. Sanchez, Galatasaray'da 2 Süper Lig şampiyonluğu, Süper Kupa ve Türkiye Kupası kazandı.

 

