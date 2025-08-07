Yüzde 100 zam: Davinson Sanchez'in istediği maaş şaşırttı! Galatasaray'ın cevabı ortaya çıktı

İç transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray; Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı ve Yunus Akgün'den sonra Davinson Sanchez'e de imza attırmayı planlıyor. 29 yaşındaki yıldızın İstanbul'a çağrılan temsilcisi, Kemerburgaz'da sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturdu.

YILLIK 6 MİLYON EURO İSTİYOR

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; yıllık 3.2 milyon euro kazanan 29 yaşındaki stoper, yüzde 100'e yakın zam beklentisinde olduğunu menajeri aracılığıyla yönetime iletti. Sanchez'in temsilcisi, Galatasaray'dan yıllık 6 milyon euro garanti ücret talep etti.

GALATASARAY'IN CEVABI

Sarı-kırmızılılar, mevcut sözleşmeye yüzde 40 zam ile yıllık 4.5 milyon euro önerdi. Taraflar arasında henüz uzlaşma sağlanmadı. Kolombiyalı oyuncunun kontratını uzatmak isteyen Galatasaray, görüşmelere devam edecek ve anlaşma sağlanması için tüm şartları zorlayacak.

Galatasaray'ın, mevcut kontratı 2027'ye kadar olan Sanchez'de artı 1 yıl opsiyon hakkı bulunuyor.

78 MAÇTA 8 GOL

2023-2024 sezonunun başında Tottenham'dan 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Kolombiyalı futbolcu, ilk yılında 34 resmi maçta 2 bin 390 dakika süre alırken, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Geçtiğimiz sezon ise 44 resmi karşılaşmada forma giyerken, 3 bin 770 dakikada 5 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi. Sanchez, Galatasaray'da 2 Süper Lig şampiyonluğu, Süper Kupa ve Türkiye Kupası kazandı.