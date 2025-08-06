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Galatasaray'ın yıldızı idölünü açıkladı: Çocukluğumdan beri örnek aldım!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Galatasaray&#039;ın yıldızı idölünü açıkladı: Çocukluğumdan beri örnek aldım!
Barış Alper Yılmaz, Galatasaray, Futbol, Milli Takım, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Galatasaray'ın yükselen yıldızı Barış Alper Yılmaz, kendisiyle ilgili merak edilen soruları cevapladı. Sarı-kırmızılılarda son 3 yılı şampiyonlukla geçen 4 sezonluk kariyerini, hedeflerini ve Milli Takım performansını değerlendiren futbolcu, "Kendim de öyle olmaya çalıştım" diyerek, idolü olarak gördüğü futbolcuyu açıkladı.

Sarı-kırmızılı forma altında sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına giren, mücadeleci ve hırslı fıtbolunun yanı sıra skor katkısıyla da ön plana çıkan Barış Alper Yılmaz, "Galatasaray'da gerçekten benim için unutulmaz 4 yıl geride kaldı. Son 3 yılda şampiyonluklar yaşadım, kupalar kaldırdım. Gurur verici. Ben hayal kurmayı hiç bırakmadım" dedi.

Galatasaray'ın yıldızı idölünü açıkladı: Çocukluğumdan beri örnek aldım! - 1. Resim

"İLK ŞAMPİYONLUĞU UNUTAMIYORUM"

Kariyerindeki en unutamadığı maça değinen oyuncu, "Galatasaray'da yaşadığım ilk şampiyonluğu unutamıyorum. Ankaragücü deplasmanındaydık. Ankara'nın benim için ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Orada şampiyonluk maçında gol atmak ve maçtan sonra şampiyonluğu deplasman tribünüyle kutlamak unutulmazdı" şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın yıldızı idölünü açıkladı: Çocukluğumdan beri örnek aldım! - 2. Resim

"HIZLI, SAVAŞÇI, GÜÇLÜ VE ÇALIŞKAN"

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu idol olarak gördüğünü belirten genç yıldız, "Çocukluğumdan beri hızlı, savaşçı, güçlü ve çalışkan futbolcuları örnek aldım. Kendim de öyle olmaya çalıştım. Cristiano Ronaldo'yu idol olarak gördüğümü söyleyebilirim" sözlerini sarf etti.

Galatasaray'ın yıldızı idölünü açıkladı: Çocukluğumdan beri örnek aldım! - 3. Resim

"HER MAÇ ÖNCESİ AYNI HEYECANI YAŞIYORUM"

Milli Takım'da forma giydiği için çok gururlu olduğunu dile getiren başarılı kanat oyuncusu, "Milli Takım'ın bendeki yeri çok ayrı. Milli forma demek, milletimizi ve bayrağımızı temsil etmek demek. Kulüp ya da Milli Takım fark etmiyor. Hocalarım hangi mevkide bana güvenirse ben onların güvenini boşa çıkarmamak için elimden geleni yapıyorum. Milli formayı giymek, ay-yıldızı göğsümde taşımak çok ayrı bir gurur. Hala her maç öncesi aynı heyecanı yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yıldızı idölünü açıkladı: Çocukluğumdan beri örnek aldım! - 4. Resim

"HEDEFİM KUPALAR KAZANMAK"

Hedeflerine de değinen 25 yaşındaki futbolcu, "Her zaman çalışmaya devam edip, önümdeki idmana ve bir sonraki maça odaklanıyorum. Hedefim ise her zamanki gibi kupalar kazanmak" dedi.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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