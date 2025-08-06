Galatasaray'da Yunus Akgün gerçekleri! Aylar sonra imzalar atıldı, sözleşmedeki o madde kaldırıldı

Galatasaray, sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Yunus Akgün ile nikah tazeledi. Aylardır beklenen resmi açıklama dün akşam saatlerinde geldi. Milli yıldız ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

YENİ MAAŞI 2,5 MİLYON EURO

Yeni kontratla birlikte 25 yaşındaki kanat oyuncusunun maaşı katlandı. Yönetim, bu sezon 19 milyon 750 bin TL garanti ücret alacak olan Akgün'ün maaşını 2,5 milyon euro (yaklaşık 118 milyon TL) seviyesine çıkardı.

"SERBEST KALMA" MADDESİ KALKTI

Geçtiğimiz sezon 44 maçta forma giyen, 12 gol ve 13 asistlik performan sergileyen Yunus Akğün'ün bir önceki sözleşmesinde yer alan "11 milyon euroya serbest kalır" maddesi kaldırıldı.

YUNUS AKGÜN'DEN İLK AÇIKLAMA

Milli futbolcu, sözleşmesini uzatmasının ardından hakkında çıkan iddialarla ilgili paylaşımda bulundu.

Genç yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Bu değerli anın fotoğrafını paylaşırken, son dönemde hakkımda çıkan haberler üzerine de içtenlikle birkaç söz söylemek istiyorum. Bu sürecin özeti; daha önce karşılıklı olarak söz verdiğimiz şekilde anlaşmamızın hayata geçmesini beklemekti. Ne kulübümü beklettim ne de bir şeyler için direttim. İmzamı atarken hissettiğim tek şey, bu camia için uzun yıllar mücadele edecek olmanın heyecanı. Çünkü benim için önemli olan; bu büyük armayı hak ettiği en yüksek noktaya taşımak, tribünlerimizle birlikte sevinmek ve hep birlikte zaferlere koşmak. Şimdi hep birlikte; arma için, Galatasaray için, daha nice zaferlere!"