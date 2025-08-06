Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'da Yunus Akgün gerçekleri! Aylar sonra imzalar atıldı, sözleşmedeki o madde kaldırıldı

Galatasaray'da Yunus Akgün gerçekleri! Aylar sonra imzalar atıldı, sözleşmedeki o madde kaldırıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;da Yunus Akgün gerçekleri! Aylar sonra imzalar atıldı, sözleşmedeki o madde kaldırıldı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı kulüp, altyapıdan yetişen Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzattı. Galatasaray armasına 5'inci yıldızı getiren şampiyonluğun mimarları arasında yer alan 25 yaşındaki milli futbolcu, 4 yıllık yeni kontrata imza attı. Maaşına büyük oranda zam yapılan Akgün'ün sözleşmesinde yer alan madde de kaldırıldı. 

Galatasaray, sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Yunus Akgün ile nikah tazeledi. Aylardır beklenen resmi açıklama dün akşam saatlerinde geldi. Milli yıldız ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Galatasaray'da Yunus Akgün gerçekleri! Aylar sonra imzalar atıldı, sözleşmedeki o madde kaldırıldı - 1. Resim

YENİ MAAŞI 2,5 MİLYON EURO

Yeni kontratla birlikte 25 yaşındaki kanat oyuncusunun maaşı katlandı. Yönetim, bu sezon 19 milyon 750 bin TL garanti ücret alacak olan Akgün'ün maaşını 2,5 milyon euro (yaklaşık 118 milyon TL) seviyesine çıkardı.

Galatasaray'da Yunus Akgün gerçekleri! Aylar sonra imzalar atıldı, sözleşmedeki o madde kaldırıldı - 2. Resim

"SERBEST KALMA" MADDESİ KALKTI

Geçtiğimiz sezon 44 maçta forma giyen, 12 gol ve 13 asistlik performan sergileyen Yunus Akğün'ün bir önceki sözleşmesinde yer alan "11 milyon euroya serbest kalır" maddesi kaldırıldı.

Galatasaray'da Yunus Akgün gerçekleri! Aylar sonra imzalar atıldı, sözleşmedeki o madde kaldırıldı - 3. Resim

YUNUS AKGÜN'DEN İLK AÇIKLAMA

Milli futbolcu, sözleşmesini uzatmasının ardından hakkında çıkan iddialarla ilgili paylaşımda bulundu.

Galatasaray'da Yunus Akgün gerçekleri! Aylar sonra imzalar atıldı, sözleşmedeki o madde kaldırıldı - 4. Resim

Genç yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Bu değerli anın fotoğrafını paylaşırken, son dönemde hakkımda çıkan haberler üzerine de içtenlikle birkaç söz söylemek istiyorum. Bu sürecin özeti; daha önce karşılıklı olarak söz verdiğimiz şekilde anlaşmamızın hayata geçmesini beklemekti. Ne kulübümü beklettim ne de bir şeyler için direttim. İmzamı atarken hissettiğim tek şey, bu camia için uzun yıllar mücadele edecek olmanın heyecanı. Çünkü benim için önemli olan; bu büyük armayı hak ettiği en yüksek noktaya taşımak, tribünlerimizle birlikte sevinmek ve hep birlikte zaferlere koşmak. Şimdi hep birlikte; arma için, Galatasaray için, daha nice zaferlere!"

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kayınvalide gelin gerginliği büyüyor! Reynmen arada kaldı, annesi “takipten çıktım” dediDenize atlayıp boynunu kırmıştı! 18 gün sonra acı haber geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'a Konferans Ligi öncesi kötü haber - SporBeşiktaş'a Konferans Ligi öncesi kötü haberFenerbahçe'nin flaş transferini duyurdu! "Kerem'i reklam arasında Okan Buruk'tan öğrendik" - SporF.Bahçe'nin flaş transferini böyle duyurdu!Fenerbahçe peşindeydi! Anlaşma sağlandı: Bonservisi belli oldu - SporF.Bahçe peşindeydi! Anlaşma sağlandı: Bonservisi belli olduLa Masia'daki oda arkadaşından olay Icardi itirafı! "Sapanla güvercin avladı, gözümün önünde pişirip yedi" - Spor"Sapanla avladı, gözümün önünde pişirip yedi"Galatasaray, TFF'ye listeyi verdi: 2 futbolcuya lisans çıkarılmadı - SporG.Saray, TFF'ye resmen bildirdi: 2 isme lisans çıkarılmadıKerem Aktürkoğlu'nun sözleri Galatasaraylıları çileden çıkardı! Tepkiler çığ gibi büyüyor - SporGalatasaraylıları çileden çıkaran sözler!
Sonraki Haber Yükleniyor...