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UEFA'dan Yunus Akgün'e ödül! Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi golü seçildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, Avrupa'nın devleri arasında öne çıktı. Tottenham'a attığı o gol, UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun zirvesine yerleşti. İşte detaylar...

Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun en güzel golünü atan isim oldu. UEFA'nın teknik gözlemcileri tarafından yapılan değerlendirmede 2024-2025 sezonunun en iyi 10 golü belirlendi.

UEFA'dan Yunus Akgün'e ödül! Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi golü seçildi - 1. Resim

Yunus Akgün'ün, lig aşamasında Tottenham'a karşı oynanan ve Galatasaray'ın 3-2 kazandığı maçta ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş, sezonun en iyi golü seçildi.

UEFA'dan Yunus Akgün'e ödül! Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi golü seçildi - 2. Resim

DEVLERİ GERİDE BIRAKTI

UEFA'nın listesinde şu yıldız isimler yer aldı:

  1. Yunus Akgün (Galatasaray)
  2. Rasmus Hojlund (Manchester United)
  3. Nico Williams (Athletic Bilbao)
  4. Pedro Rodriguez (Lazio)
  5. Adama Traore (Ferencvaros)
  6. Samuel Omorodion (Porto)
  7. Tural Bayramov (Karabağ)
  8. Mason Mount (Manchester United)
  9. Kobbie Mainoo (Manchester United)
  10. Gustav Isaksen (Lazio)
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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