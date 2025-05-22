UEFA'dan Yunus Akgün'e ödül! Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi golü seçildi

Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, Avrupa'nın devleri arasında öne çıktı. Tottenham'a attığı o gol, UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun zirvesine yerleşti. İşte detaylar...

Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun en güzel golünü atan isim oldu. UEFA'nın teknik gözlemcileri tarafından yapılan değerlendirmede 2024-2025 sezonunun en iyi 10 golü belirlendi.

Yunus Akgün'ün, lig aşamasında Tottenham'a karşı oynanan ve Galatasaray'ın 3-2 kazandığı maçta ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş, sezonun en iyi golü seçildi.

DEVLERİ GERİDE BIRAKTI

UEFA'nın listesinde şu yıldız isimler yer aldı: