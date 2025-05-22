UEFA'dan Yunus Akgün'e ödül! Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi golü seçildi
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, Avrupa'nın devleri arasında öne çıktı. Tottenham'a attığı o gol, UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun zirvesine yerleşti. İşte detaylar...
Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun en güzel golünü atan isim oldu. UEFA'nın teknik gözlemcileri tarafından yapılan değerlendirmede 2024-2025 sezonunun en iyi 10 golü belirlendi.
Yunus Akgün'ün, lig aşamasında Tottenham'a karşı oynanan ve Galatasaray'ın 3-2 kazandığı maçta ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş, sezonun en iyi golü seçildi.
DEVLERİ GERİDE BIRAKTI
UEFA'nın listesinde şu yıldız isimler yer aldı:
- Yunus Akgün (Galatasaray)
- Rasmus Hojlund (Manchester United)
- Nico Williams (Athletic Bilbao)
- Pedro Rodriguez (Lazio)
- Adama Traore (Ferencvaros)
- Samuel Omorodion (Porto)
- Tural Bayramov (Karabağ)
- Mason Mount (Manchester United)
- Kobbie Mainoo (Manchester United)
- Gustav Isaksen (Lazio)
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran