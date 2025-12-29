Bolu’da yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, 30 santimetreyi aşan kar nedeniyle dik rampalarda onlarca araç yolda kaldı. Üniversite seferi yapan halk otobüsü geri döndü.

Kentte 2 gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Şehir merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Özellikle kentin ana arterleri üzerinde bulunan dik rampalar, kar ve buzlanma nedeniyle araçlar için geçit vermedi.

ÖNERİLEN HABERLER YASAM Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde pazartesi günü okullar tatil edildi

Sürücülerin kar ile imtihanı! Araçlar yolda kaldı

SÜRÜCÜLERİN KARLA İMTİHANI KAMERADA

Kar lastiği ve zinciri bulunmayan sürücülerin de trafiğe çıkmasıyla birlikte şehir içindeki rampalarda trafik aksadı. Farklı noktalarda onlarca araç yokuş yukarı çıkmaya çalışırken patinaj yaparak yolda kaldı.

Sürücülerin kar ile imtihanı! Araçlar yolda kaldı

Rampayı çıkamayan birçok sürücü geri dönmek zorunda kaldı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) kampüsüne öğrenci taşıyan özel halk otobüsü de karla kaplı rampayı aşamadı. Yokuşun ortasında kalan otobüs, geri döndü.

Sürücülerin kar ile imtihanı! Araçlar yolda kaldı

Haberle İlgili Daha Fazlası