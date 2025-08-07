Galatasaray dış transferde iki isme odaklandı! Önce İlkay sonra Zeki

ALİ NACİ KÜÇÜK - Osmimhen ve Leroy Sane gibi isimleri kadrosuna katarak gücüne güç katan Galatasaray, yerli oyuncu kadrosunu da güçlendirecek!

Manchester City forması giyen ve ayrılık aşamasında olan İlkay Gündoğan ile son birkaç gündür yeniden temas kuran ve menajeri ile görüşen Galatasaray, tecrübeli oyuncu için somut bir adım attı. Menajerliğini de yapan amcası İlhan Gündoğan aracılığıyla 4,5 milyon avroluk teklif yapıldı. Oyuncuya 1+1 yıllık mukavele önerildi. İlkay, Manchester City’den bedelsiz olarak çıkış yapması durumunda transfer resmiyet kazanabilir.

ÇELİK DÜNDEN RAZI

Sarı kırmızılıların bir başka yerli hedefi de millî oyuncu Zeki Çelik olacak!

Sağ beke takviye yapma kararı alan Aslan, yabancı kontenjanı nedeniyle bu bölgeye yerli bir oyuncu takviyesi planlandı. Galatasaray Kulübü, Roma ile 1 yıllık sözleşmesi kalan milli futbolcu için önümüzdeki haftalarda İtalyan ekibi ile masaya oturacak. Adı daha önce de gündeme gelen Zeki Çelik’in de kulüplerin anlaşması durumunda sarı kırmızılılara çok sıcak baktığı biliniyor. Eğer Zeki Çelik işi somutlaşırsa teknik direktör Okan Buruk’un eli kadro kurulumunda çok rahatlayacak.