Galatasaray'ın Gaziantep kadrosu belli oldu! Okan Buruk'un Osimhen ve Icardi kararı
Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında yarın akşam Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Sakatlıktan dönen Mauro Icardi ve geçtiğimiz günlerde bonservisi alınan Victor Osimhen'in akıbeti belli oldu.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın, Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu. Kırmızı-siyahlı takım ile son şampiyon arasında Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak.
GALATASARAY'DA 4 EKSİK
Sarı-kırmızılı ekibin Gaziantep kafilesinde; Mauro Icardi, Victor Osimhen'in yanı sıraİtalyan kulübü Como'ya transferi gündemde olan Alvaro Morata ve kiralıktan dönen Alman sol bek Derrick Köhn yer almadı.
Galatasaray'ın Gaziantep FK kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Günay Güvenç, Arda Ünay, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Nicolò Zaniolo, Gabriel Sara, Roland Sallai, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Leroy Sane, Yusuf Demir, Ahmed Kutucu, Mario Lemina, Jankat Yılmaz.