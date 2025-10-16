Apple'a zam mı geldi, ne kadar oldu? Zamlı ürünler belli oldu

Teknoloji dünyasında dikkat çeken gelişmelerin başında Apple’ın yeni modelleriyle birlikte Türkiye pazarındaki fiyat artışları geliyor. M5 işlemcili MacBook Pro ve iPad Pro’nun tanıtımına paralel olarak, Apple Türkiye mağazalarında pek çok ürünün fiyatı yükseltildi.

APPLE’A ZAM MI GELDİ?

Apple Türkiye, yerel mağazalar ve çevrim içi mağazalarda ürün fiyatlarını güncelledi. Bu güncelleme, hem yeni çipli modeller hem de mevcut ürün portföyünü kapsıyor. Şirketin resmi sayfalarında görülen güncel fiyatlar, önceden ilan edilen fiyatlarla kıyaslandığında dikkate değer farklar barındırıyor. MacBook Pro’nun başlangıç fiyatı 79.999 TL seviyesinden 94.999 TL’ye kadar yükseldi.

APPLE HANGİ ÜRÜNLERE ZAM YAPTI?

Mac ve MacBook modelleri: MacBook Air, MacBook Pro ve masaüstü Mac modelleri,

iPad serisi: iPad Pro (yeni M5 uyumlu versiyonları dahil), iPad Air, standart iPad ve iPad mini,

Aksesuarlar ve diğer cihazlar (saatler, kulaklıklar vs.): Resmi duyuruların detaylarına göre bu kategorilerde de fiyat güncellemeleri olabilir. Zam oranları ürün bazında değişirken bazı iPad modellerinde 5-10 bin TL arasında fark görüldü.

ZAMLI APPLE ÜRÜNLERİ VE FİYATLARI

Mac Modelleri (Zamlı Fiyatlar)

MacBook Air (M4 çipli) - 49.999 TL > 57.999 TL

MacBook Pro (M5 çipli) - 79.999 TL > 94.999 TL

iMac - 64.999 TL > 72.999 TL

Mac mini - 31.999 TL > 36.999 TL

Mac Studio - 109.999 TL > 118.999 TL

iPad Modelleri (Zamlı Fiyatlar)

iPad Pro 11 inç (M5 işlemcili) - 49.999 TL > 59.999 TL

iPad Pro 13 inç (M5 işlemcili) - 64.999 TL > 74.999 TL

iPad Air - 29.999 TL > 34.999 TL

iPad mini - 24.999 TL > 29.999 TL

Standart iPad (10. nesil) - 16.999 TL > 19.999 TL