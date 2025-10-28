Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gemini öğrencilere ücretsiz nasıl yapılır? Son başvuru tarihi belli oldu

Google, Türkiye’deki üniversite öğrencilerine yönelik özel bir kampanya başlattı. Öğrenciler, Gemini Pro yapay zeka aracına 1 yıl boyunca ücretsiz erişim sağlayabilecek. Kampanyanın sona ereceği tarih ve ücretsiz nasıl yapılır belli oldu.

Yapay zeka teknolojileri eğitim dünyasında giderek daha önemli hale gelirken Google, Türkiye’deki üniversite öğrencilerine önemli bir destek sağlıyor. Gelişmiş yapay zeka aracı Gemini Pro, öğrencilere bir yıl boyunca ücretsiz sunulacak. 

GEMİNİ ÜCRETSİZ Mİ?

Gemini, Google tarafından geliştirilen üretken yapay zekâ aracıdır. Platformun temel sürümü herkes için ücretsiz olarak kullanılabilir. Ancak Gemini Pro modeli, daha kapsamlı ve gelişmiş araçlar sunuyor. Deep Research, NotebookLM, Flow gibi ek özellikler ücretli paketin içinde yer alıyor.

Üniversite öğrencilerine yönelik kampanya nedeniyle normal ücretli Pro sürümü 1 yıl boyunca ücretsiz olacak. 

GEMİNİ ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ NASIL YAPILIR?

Kampanyadan faydalanmak isteyen öğrencilerin 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye’deki bir üniversitede kayıtlı olmaları gerekiyor. Başvurular goo.gle/studentsoffer adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılıyor. Google hesabıyla giriş yapan öğrenciler, kısa bir kayıt işleminin ardından 1 yıllık ücretsiz erişim kazanıyor.

Öğrenciler, yazı yazma, kodlama, veri analizi, görsel üretimi gibi pek çok alanda Gemini Pro’yu aktif olarak kullanabilecek. Kampanyaya katılım için son tarih ise 9 Aralık 2025 olarak belirlendi.

GEMİNİ NASIL KULLANILIR?

Gemini’a erişim sağlamak için herhangi bir ek kurulum gerekmiyor. Kullanıcılar, Google Gemini’ın web sitesine giriş yaparak veya Android ve iOS uygulamalarını indirerek hesap açabiliyor. Google hesabıyla oturum açıldıktan sonra sistem, otomatik olarak kullanıma hazır hale geliyor.

Gemini; metin yazma, akademik araştırma, kodlama, veri analizi ve görsel üretim gibi işlevlerle özellikle öğrenciler için güçlü bir araç sunuyor. Ayrıca mobil uygulamalardaki Gemini Live özelliği sayesinde kullanıcılar, yapay zeka ile anlık sesli iletişim kurabiliyor.

