Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Terence Tao’nun mesleği nedir? Milyoner'e 100 bin TL’lik soru damga vurdu

Terence Tao’nun mesleği nedir? Milyoner'e 100 bin TL’lik soru damga vurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Terence Tao’nun mesleği nedir? Milyoner&#039;e 100 bin TL’lik soru damga vurdu
Kim Milyoner Olmak İster, Matematik, IQ, Yarışma, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kim Milyoner Olmak İster’in 30 Ekim 2025 Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde yarışmacıya 100 bin TL değerindeki “İlköğretimde beş sınıf atlayıp 16 yaşında yüksek lisansını, 21 yaşında doktorasını tamamlayan; yaklaşık 230 IQ puanıyla dünyanın en zeki insanları arasında gösterilen Terence Tao'nun mesleği hangisidir?” sorusu yöneltildi. Şıklar arasında matematikçi, beyin cerrahı, manav ve arkeolog yer aldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran 100 bin TL'lik sorunun doğru cevabı.

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in 30 Ekim 2025 Perşembe akşamı yayınlanan son bölümü büyük bir ilgiyle karşılandı. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı programda yarışmacılara yöneltilen sorular kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

MİLYONER'E 100 BİN TL’LİK SORU DAMGA VURDU

Programın bu bölümünde bir yarışmacıya yöneltilen 100 bin TL’lik “İlköğretimde beş sınıf atlayıp 16 yaşında yüksek lisansını, 21 yaşında doktorasını tamamlayan; yaklaşık 230 IQ puanıyla dünyanın en zeki insanları arasında gösterilen Terence Tao'nun mesleği hangisidir?” sorusunun cevabı hem stüdyodakiler hem de ekran karşısındaki izleyiciler tarafından merak edildi.

Şıklar arasında matematikçi, beyin cerrahı, manav ve arkeolog yer alıyor.

TERENCE TAO'NUN MESLEĞİ NEDİR?

İşte Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya yöneltilen 100 bin TL değerindeki sorunun cevabı:

A. Matematikçi
B. Beyin cerrahı
C. Manav
D. Arkeolog

Cevap "A" şıkkı matematikçidir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Serdar Öktem cinayetinin azmettiricisi yakalandı! Savcılık yazısında dikkat çeken 'çete' savaşlarıFenerbahçe'nin 2 maçının yeri değişti! Euroleague açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bucks - Warriors maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? NBA maçları hız kesmeden sürüyor! - HaberlerBucks - Warriors maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? NBA maçları hız kesmeden sürüyor!Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik sorunun cevabı: Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir? - HaberlerKim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik sorunun cevabı: Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?Birleşmiş Milletler 2024 Gıda İsrafı Endeksi Raporu'na göre, dünyada 2022'de kişi başına yıllık evsel gıda israfı kaç kilogramdır? - HaberlerBirleşmiş Milletler 2024 Gıda İsrafı Endeksi Raporu'na göre, dünyada 2022'de kişi başına yıllık evsel gıda israfı kaç kilogramdır?Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? EuroLeague 8. Hafta - HaberlerReal Madrid - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? EuroLeague 8. Hafta24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi? İşte 2025 yılı resmi tatil takvimi - Haberler24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi? İşte 2025 yılı resmi tatil takvimiEhliyet yenileme işlemi nereden, nasıl yapılıyor? - HaberlerEhliyet yenileme işlemi nereden, nasıl yapılıyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...