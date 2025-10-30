Terence Tao’nun mesleği nedir? Milyoner'e 100 bin TL’lik soru damga vurdu
Kim Milyoner Olmak İster’in 30 Ekim 2025 Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde yarışmacıya 100 bin TL değerindeki “İlköğretimde beş sınıf atlayıp 16 yaşında yüksek lisansını, 21 yaşında doktorasını tamamlayan; yaklaşık 230 IQ puanıyla dünyanın en zeki insanları arasında gösterilen Terence Tao'nun mesleği hangisidir?” sorusu yöneltildi. Şıklar arasında matematikçi, beyin cerrahı, manav ve arkeolog yer aldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran 100 bin TL'lik sorunun doğru cevabı.
ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in 30 Ekim 2025 Perşembe akşamı yayınlanan son bölümü büyük bir ilgiyle karşılandı. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı programda yarışmacılara yöneltilen sorular kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
MİLYONER'E 100 BİN TL’LİK SORU DAMGA VURDU
Programın bu bölümünde bir yarışmacıya yöneltilen 100 bin TL’lik “İlköğretimde beş sınıf atlayıp 16 yaşında yüksek lisansını, 21 yaşında doktorasını tamamlayan; yaklaşık 230 IQ puanıyla dünyanın en zeki insanları arasında gösterilen Terence Tao'nun mesleği hangisidir?” sorusunun cevabı hem stüdyodakiler hem de ekran karşısındaki izleyiciler tarafından merak edildi.
Şıklar arasında matematikçi, beyin cerrahı, manav ve arkeolog yer alıyor.
TERENCE TAO'NUN MESLEĞİ NEDİR?
İşte Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya yöneltilen 100 bin TL değerindeki sorunun cevabı:
A. Matematikçi
B. Beyin cerrahı
C. Manav
D. Arkeolog
Cevap "A" şıkkı matematikçidir.