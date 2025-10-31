Polisin "Kimse var mı?" diyerek aradığı kamyondan, 31 göçmen çıktı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

"KİMSE VAR MI?" DİYE SORDULAR

Bu kapsamda Erzin uygulama noktasında şüpheli görülen kamyon durduruldu. Polis ekiplerinin operasyonu sırasında 'Kimse var mı?' sorusunun cevapsız kaldığı aracın gizli bölmesinde, 31 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili yakalanan 1 organizatör çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.