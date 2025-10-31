Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Polisin "Kimse var mı?" diyerek aradığı kamyondan, 31 göçmen çıktı

Polisin "Kimse var mı?" diyerek aradığı kamyondan, 31 göçmen çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Polisin &quot;Kimse var mı?&quot; diyerek aradığı kamyondan, 31 göçmen çıktı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da durdurulan kamyonun gizli bölmesinde, polisin "Kimse var mı?" sorusunu cevapsız bırakan 31 göçmen yakalandı. Organizatör tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

"KİMSE VAR MI?" DİYE SORDULAR

Bu kapsamda Erzin uygulama noktasında şüpheli görülen kamyon durduruldu. Polis ekiplerinin operasyonu sırasında 'Kimse var mı?' sorusunun cevapsız kaldığı aracın gizli bölmesinde, 31 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Polisin "Kimse var mı?" diyerek aradığı kamyondan, 31 göçmen çıktı - 1. Resim

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili yakalanan 1 organizatör çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisin "Kimse var mı?" diyerek aradığı kamyondan, 31 göçmen çıktı - 2. Resim

Polisin "Kimse var mı?" diyerek aradığı kamyondan, 31 göçmen çıktı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ozan Elektronik Para kimin, sahibi kim? Ozan Elektronik Para’ya kayyım atandı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Kurum örnek daireleri paylaştı! "Yüzyılın Konut Projesi'ndeki evleri gördünüz mü?" - Gündem"Yüzyılın Konut Projesi'ndeki evleri gördünüz mü?"Yasa dışı yollarla elde edilen paraları aklıyorlardı! Ozan Elektronik Para AŞ'ye kayyım atandı - GündemBir ödeme kuruluşuna daha kayyım atandıYardıma gitti, ailesi çıktı! Gebze'deki olayda kahreden detay, Dilara hala bilmiyor... - GündemGebze'deki olayda kahreden detayEkrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı - Gündemİmamoğlu'nun danışmanına gözaltı!6 Şubat depreminin simgesiydi! Ebrar Sitesi yeniden doğdu - GündemDepremin simgesiydi, yeniden doğduOsman Bektaş'tan Marmara için çarpıcı 'fay' tespiti: Gerilim fazla birikti, kırılma olasılığı yüksek - Gündem"Gerilim birikti, kırılma olasılığı yüksek"
Sonraki Haber Yükleniyor...