Polisin "Kimse var mı?" diyerek aradığı kamyondan, 31 göçmen çıktı

Hatay'da durdurulan kamyonun gizli bölmesinde, polisin "Kimse var mı?" sorusunu cevapsız bırakan 31 göçmen yakalandı. Organizatör tutuklandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
"KİMSE VAR MI?" DİYE SORDULAR
Bu kapsamda Erzin uygulama noktasında şüpheli görülen kamyon durduruldu. Polis ekiplerinin operasyonu sırasında 'Kimse var mı?' sorusunun cevapsız kaldığı aracın gizli bölmesinde, 31 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili yakalanan 1 organizatör çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
