6 Şubat depreminin simgesiydi! Ebrar Sitesi yeniden doğdu

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde yerle bir olan eski Ebrar Sitesi'nin bulunduğu bölgede Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut tarafından başlatılan yeniden inşa çalışmaları sona erdi.

ZEMİN ARTI 5 KAT OLARAK PLANLANDI

Zemin etütlerinden temel kazık sistemine kadar son teknolojiyle inşa edilen yeni Ebrar Sitesi, zemin artı 5 kat olarak planlandı. Projede her blokta fore kazık ve beton perde uygulamalarıyla üst düzey dayanıklılık sağlandığı kaydedildi.

678 KONUT, 99 İŞ YERİ

Toplamda 678 konut ve 99 iş yeri bulunan sitede, çevre düzenlemesi, yeşil alanlar, çocuk oyun parkları ve otoparklar da tamamlandı. Yeni yerleşim alanında vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak kısımlar oluşturulurken, hem konutların kalitesinden hem de kısa sürede tamamlanmasından dolayı vatandaşlar memnuniyetini dile getirdi.

"BU KADAR KISA SÜREDE YAPILMASINI BEKLEMİYORDUK"

Vatandaşlardan Selami Özen, "Ebrar Sitesi'nin bu kadar kısa sürede yapılmasını beklemiyorduk. Devletimiz ve ekibi canla, başla gece ve gündüz vardiyalı çalışarak bir an önce depremzedeleri evlerine kavuşturdular" diye konuştu.

"ŞEHİR AYAĞA KALKIYOR"

Vatandaşlardan Mehmet Çanak ise, "Deprem sonra şehrimizde binalarımız hızla yükseliyor. Şehir ayağa kalkıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.