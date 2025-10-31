Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 6 Şubat depreminin simgesiydi! Ebrar Sitesi yeniden doğdu

6 Şubat depreminin simgesiydi! Ebrar Sitesi yeniden doğdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
6 Şubat depreminin simgesiydi! Ebrar Sitesi yeniden doğdu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin simge noktalarından biri olan Ebrar Sitesi'nde inşa edilen yeni konutlar vatandaşlar tarafından çok beğenildi. Zemin artı 5 kat olarak planlanan binalarla ilgili vatandaşlar "Şehir ayağa kalkıyor." yorumunu yaptı.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde yerle bir olan eski Ebrar Sitesi'nin bulunduğu bölgede Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut tarafından başlatılan yeniden inşa çalışmaları sona erdi.

6 Şubat depreminin simgesiydi! Ebrar Sitesi yeniden doğdu - 1. Resim

ZEMİN ARTI 5 KAT OLARAK PLANLANDI

Zemin etütlerinden temel kazık sistemine kadar son teknolojiyle inşa edilen yeni Ebrar Sitesi, zemin artı 5 kat olarak planlandı. Projede her blokta fore kazık ve beton perde uygulamalarıyla üst düzey dayanıklılık sağlandığı kaydedildi.

6 Şubat depreminin simgesiydi! Ebrar Sitesi yeniden doğdu - 2. Resim

678 KONUT, 99 İŞ YERİ

Toplamda 678 konut ve 99 iş yeri bulunan sitede, çevre düzenlemesi, yeşil alanlar, çocuk oyun parkları ve otoparklar da tamamlandı. Yeni yerleşim alanında vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak kısımlar oluşturulurken, hem konutların kalitesinden hem de kısa sürede tamamlanmasından dolayı vatandaşlar memnuniyetini dile getirdi.

6 Şubat depreminin simgesiydi! Ebrar Sitesi yeniden doğdu - 3. Resim

"BU KADAR KISA SÜREDE YAPILMASINI BEKLEMİYORDUK"

Vatandaşlardan Selami Özen, "Ebrar Sitesi'nin bu kadar kısa sürede yapılmasını beklemiyorduk. Devletimiz ve ekibi canla, başla gece ve gündüz vardiyalı çalışarak bir an önce depremzedeleri evlerine kavuşturdular" diye konuştu.

"ŞEHİR AYAĞA KALKIYOR"

Vatandaşlardan Mehmet Çanak ise, "Deprem sonra şehrimizde binalarımız hızla yükseliyor. Şehir ayağa kalkıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

1.8 milyon sürücü için son gün! Bugün 15, yarın 7 bin 438 TL
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Osman Bektaş'tan Marmara için çarpıcı 'fay' tespiti: Gerilim fazla birikti, kırılma olasılığı yüksek - Gündem"Gerilim birikti, kırılma olasılığı yüksek"İstanbul Emniyeti düğmeye bastı, 3000'e yakın polis katıldı! 949 kişi gözaltında... - Gündemİstanbul Emniyeti düğmeye bastı, 3000'e yakın polis katıldı!Güllü'nün ölümüyle ilgili kızından kan donduran sözler: "Ben yaptım ama çok pişmanım" dediği iddia edildi - GündemGüllü'nün kızı "Ben yaptım pişmanım" dediCasuslar kraliçesi! İBB soruşturmasına giren esrarengiz kadın  - GündemİBB soruşturmasına giren esrarengiz kadın İstanbul Senin, veriler ajanların! Konum bilgileri Almanya'ya da servis edildi - GündemKonum bilgileri Almanya'ya da servis edildiBalıkesir'de yine deprem! Bölge halkı diken üstünde... - GündemBalıkesir'de deprem! 4,2 ile sallandılar
Sonraki Haber Yükleniyor...