Gece yarısı iki ilde deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu

Gece yarısı iki ilde deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu

Gece yarısı meydana gelen depremler yine aynı korkuyu yaşattı. İki sarsıntı da deprem bölgelerinde gerçekleşti. Balıkesir'deki sismik hareketlilik sürerken Kahramanmaraş'ta da yürekler ağza geldi. AFAD son depremler listesinde verileri paylaşıldı.

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem İstanbul, Bursa, Manisa başta olmak üzere birçok ilde hissedilmişti. Sismik hareketliliğin devam ettiği bölgede şiddetli sarsıntılar sürüyor. Akşam saatlerinde 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından gece boyu artçılar sürdü. Bölge halkı diken üstünde, sarsıntılar peş peşe geldi. Bir haber de 'Asrın Felaketi'nin merkez üssünden geldi.AFAD ve Kandilli son depremleri internet sitesi üzerinden paylaştı. 

BALIKESİR SALLANIYOR

Balıkesir Sındırgı'da ki artçılar aralıksız sürüyor. Bölgede neredeyse her 5 dakikada bir deprem oluyor. Son olarak saat  05:54 sularında 3,8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Öte yandan saat 05:04 sularında Marmara Denizi'nde bir hareketlilik oldu. AFAD Erdek merkezli bu sarsıntının büyüklüğünü 2,8 olarak duyurdu. 

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM OLDU

6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş gece saat 03:40 sularında sallandı. AFAD merkez üssü Dulkadiroğlu olan sarsıntının büyüklüğünü 3,6 olarak duyurdu. Derinliği 7 kilometre olan depremi hissedenler kısa süreli panik yaşadı. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı. 

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Balıkesir, İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

