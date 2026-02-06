Küçükçekmece'de bir parkta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince açılan çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin 10 sanığın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6'şar yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme 10 sanığın da 2'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Heyet, cezada erteleme hükümlerini uygulamazken, sanıkları asli kusurlu buldu.

Küçükçekmece’de İBB ekiplerince açılan çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer’in ölümüne ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme 10 sanığı asli kusurlu bularak 2’şer yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırdı.

Küçükçekmece'de bir parkta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından açılan çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin 1'i başka suçtan tutuklu 10 sanıklı davanın görülmesine devam ediliyor. Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tüm sanıklar salonda hazır bulundu.

"YAŞANAN HER OLAY, GENEL MÜDÜRE HABER VERİLMEZ"

Duruşmada savunma yapan İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü olan ve başka suçtan tutuklu bulunan sanık Ali Sukas savunmasında, "4 bin 500 çalışanı olan bir şirketin genel müdürüyüm. Kendi yetkim altında 53 birim yöneticisi bulunuyor. Onların da yetkisi altında başka insanlar çalışıyor. Bilirkişi raporu hazırlanırken saha çalışmaları dikkat alınmadığını düşünüyorum. Rapordaki aleyhine olan hususları kabul etmiyorum. Soyut kavramlar üzerinden bir sonuç çıkarılmaya çalışılmıştır. Ben olayı öğrenince olayla ilgili yapılması gerekenleri yaptım. Benim sorumluluğum genel denetim ve gözetimle ilgilidir. Yaşanan her olay, genel müdüre haber verilmez. Sahadaki ekiplerimiz bunlar için vardır" ifadelerini kullandı.

Minik Edanur’un ölümünde karar: İBB yöneticileri dahil 10 sanığa hapis cezası

Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü olan tutuksuz sanık Ziya Duman ise savunmasında, "Üzerime atılı hiçbir suçlamayı kabul etmem mümkün değildir. Benim bu olayla bir ilgim bulunmamaktadır. Kazı çalışması yapılan yerde diğer sanıkların iddia ettiği gibi diz boyu su bulunmamaktadır. Kayıtlarda bu bellidir. Beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Savunmaları alınan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarını istediler.

EDANUR GEZER'İN ÖLÜMÜ DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, dava dosyasında bulunan 10 sanığın da ‘taksirle ölüme neden olma' suçundan 2'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, verilen cezada erteleme hükümlerini uygulamazken, sanıkları yaşanan olayda asli kusurlu buldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası