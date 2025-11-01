Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kimdir? Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun hayatı ve siyasi kariyeri

Babası Recep Yazıcıoğlu'nun yıllar önce valilik yaptığı Tokat'a 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanı seçilen Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yürüttüğü projelerle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Yazıcıoğlu'nun hayatı ve siyasi kariyeri gündemdeki yerini korurken, "Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kimdir?" sorusu da aramalarda öne çıkıyor.

MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU KİMDİR?

Türkiye'nin "Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak tanıdığı Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 1982 yılında Alaca'da dünyaya geldi.

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nde tamamlayan Yazıcıoğlu, yüksek lisans eğitimine Ahmet Yesevi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde devam ediyor.

2006 yılında ticari hayata adım atan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, başta Tokat olmak üzere birçok belediye ile çeşitli inşaat ve hizmet projeleri yürüttü.

İş insanı olarak faaliyet gösteren Yazıcıoğlu, 2024 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Tokat Belediye Başkanı seçildi.

Yazıcıoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.