Berlin'de Rus dronu ihbarı! Havalimanında duraksama
Berlin Havalimanı pisti yakınlarında Rus dronu görüldüğüne dair ihbarlar üzerine bölgede panik yaşandı. Havaalanındaki operasyonlar kısa süreliğine durduruldu.
Uçuş takip servisi Flightradar24’e göre, Berlin Havalimanı yakınlarında dronların görüldüğüne dair ihbarlar üzerine havaalanındaki operasyonlar kısa süreliğine durduruldu.
Flightradar24, X’te yaptığı paylaşımda, "Berlin Havalimanı, pist yakınlarında dron görüldüğüne dair ihbarlar nedeniyle kısa süreli duraklamanın ardından yeniden faaliyete geçti. İki düzineden fazla uçuş başka havalimanlarına yönlendirildi" ifadelerine yer verdi.
Olayla ilgili başka bir detay paylaşılmadı. Bu olay, son aylarda Avrupa ülkelerinin hava sahasında yaşandığı iddia edilen çok sayıda drone ihlalinin ardından geldi.
