Berlin'de Rus dronu ihbarı! Havalimanında duraksama

Uçuş takip servisi Flightradar24’e göre, Berlin Havalimanı yakınlarında dronların görüldüğüne dair ihbarlar üzerine havaalanındaki operasyonlar kısa süreliğine durduruldu.

BERLİN'DE RUS DRONU PANİĞİ

Flightradar24, X’te yaptığı paylaşımda, "Berlin Havalimanı, pist yakınlarında dron görüldüğüne dair ihbarlar nedeniyle kısa süreli duraklamanın ardından yeniden faaliyete geçti. İki düzineden fazla uçuş başka havalimanlarına yönlendirildi" ifadelerine yer verdi.

Olayla ilgili başka bir detay paylaşılmadı. Bu olay, son aylarda Avrupa ülkelerinin hava sahasında yaşandığı iddia edilen çok sayıda drone ihlalinin ardından geldi.