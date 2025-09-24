Türkiye yarı final için sahaya çıktı: Tarihi maçta kazanan Polonya
Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 2025 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı yaşandı. Slobodan Kovac'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım, son 4 takım arasına adını yazdırmak için dünya bir numarası Polonya ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar; 15-25, 22-25 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Polonya ile karşı karşıya geldi. TSİ 15.00'te başlayan Filenin Efeleri'nin tarihi maçı TRT 1'den canlı yayınlandı.
Karşılaşmayı 3-0 kazanan Polonya, yarı finale yükseldi. Dünya Şampiyonası'ndan elenen Türkiye, organizasyon tarihindeki en büyük başarısını elde etti.
POLONYA - TÜRKİYE: 3 - 0
1. SET SONUCU: 15-25
2. SET SONUCU: 22-25
3. SET SONUCU: 25-19
"TEŞEKKÜRLER FİLENİN EFELERİ"
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası’nda ortaya koyduğunuz mücadele için teşekkürler Filenin Efeleri" ifadelerini kullandı.
4'TE 4 VE TARİHİ BAŞARI
G Grubu'nu Japonya (3-0), Libya (3-1) ve Kanada (3-0) galibiyetleriyle namağlup lider tamamlayan Türkiye, son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 mağlup ederek, tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Ay-yıldızlılar, yarı finale yükselme müadelesinde dünya bir numarası Polonya ile eşleşti.
B Grubu'nda Romanya ve Katar'ı 3-0, Hollanda'yı 3-1'lik setlerle geçen Polonya, son 16 turunda Kanada'yı 3-1 yenerek, çeyrek finalist oldu.