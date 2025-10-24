1,5 yıldır takım çalıştırmamıştı: Panathinaikos'un yeni teknik direktörü oldu

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un yeni teknik direktörü belli oldu. Liverpool, Inter, Chelsea ve Real Madrid gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde görev yapan Rafael Benitez resmen açıklandı.

"YUNAN TAKIMINA GELMİŞ EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR"

Kulüpten yapılan duyuruda, "Dünya futbolunun en başarılı teknik direktörlerinden biri ve Yunan takımına gelmiş en iyi teknik direktör olan Rafa Benitez ile iş birliği başladı" ifadeleri kullanıldı.

Yunan ekibi, 65 yaşındaki İspanyol çalıştırıcının sözleşme süresi ve alacağı ücretle ilgili bilgi vermedi.

DEVLER LİGİ, UEFA KUPASI VE AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONLUĞU

Benitez, 2005'te İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'un başında kupayı kaldırdı. Rafa Benitez, Valencia'ya 2 La Liga ve UEFA Kupası (Avrupa Ligi) şampiyonluğu, Chelsea'ye de UEFA Avrupa Ligi kupası kazandırdı.