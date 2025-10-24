Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
1,5 yıldır takım çalıştırmamıştı: Panathinaikos'un yeni teknik direktörü oldu

Portekizli çalıştırıcı Rui Vitoria ile yollarını ayıran Yunanistan 1'inci Lig ekiplerinden Panathinaikos, İspanyol teknik direktör Rafael Benitez ile anlaşma sağladı. 65 yaşındaki antrenör, son olarak görev yaptığı Celta Vigo'dan Mart 2024'te ayrılmıştı. 

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un yeni teknik direktörü belli oldu. Liverpool, Inter, Chelsea ve Real Madrid gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde görev yapan Rafael Benitez resmen açıklandı.

1,5 yıldır takım çalıştırmamıştı: Panathinaikos'un yeni teknik direktörü oldu - 1. Resim

"YUNAN TAKIMINA GELMİŞ EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR"

Kulüpten yapılan duyuruda, "Dünya futbolunun en başarılı teknik direktörlerinden biri ve Yunan takımına gelmiş en iyi teknik direktör olan Rafa Benitez ile iş birliği başladı" ifadeleri kullanıldı.

Yunan ekibi, 65 yaşındaki İspanyol çalıştırıcının sözleşme süresi ve alacağı ücretle ilgili bilgi vermedi.

1,5 yıldır takım çalıştırmamıştı: Panathinaikos'un yeni teknik direktörü oldu - 2. Resim

DEVLER  LİGİ, UEFA KUPASI VE AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONLUĞU

Benitez, 2005'te İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'un başında kupayı kaldırdı. Rafa Benitez, Valencia'ya 2 La Liga ve UEFA Kupası (Avrupa Ligi) şampiyonluğu, Chelsea'ye de UEFA Avrupa Ligi kupası kazandırdı.

