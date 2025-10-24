Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Elra Sağlık ile milyonlara ulaşan güvenli sağlık deneyimi

Elra Sağlık ile milyonlara ulaşan güvenli sağlık deneyimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Elra Sağlık ile milyonlara ulaşan güvenli sağlık deneyimi
Online Doktor, Psikolojik Destek, Mobil Uygulama, Sağlık Hizmetleri, Teknoloji, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Teknoloji odaklı, güvenli ve insana dokunan hizmet anlayışını bir araya getiren Elra Sağlık, kullanıcılarının doktor ve psikolog görüşmelerine hızlı ve kolay erişmesini sağlıyor. Kısa sürede 1 milyon indirme ve 100 bini aşkın kişiye ulaşan platform, online sağlık hizmetini herkes için erişilebilir bir deneyim olarak sunuyor.

Türkiye’nin dijital sağlık alanındaki yeni nesil girişimlerinden Elra Sağlık, online doktor ve klinik psikolog görüşmelerini herkes için erişilebilir hale getirerek sağlık deneyimini yeniden tanımlıyor. 2022’de kurulan Elra Sağlık, danışanlarına online, kolay ulaşılabilir doktor veya klinik psikolog görüşmesi imkânı sunuyor. Platform, tek tip uygun fiyat politikası, kolay kullanılabilen arayüzü, bünyesindeki hekim ve uzman klinik psikolog kadrosu ile sektörde fark oluşturuyor.

Kısa sürede 1 milyon indirme ve 100 binden fazla kullanıcıya ulaşan marka, Türkiye’nin en büyük online sağlık platformlarından biri haline geldi. Elra Sağlık’ın gelecek beş yıl için hedefi; 10 milyon mobil indirme ve 1 milyon aktif bireye ulaşarak online sağlık deneyimi hizmeti sunmak. Her ay gerçekleştirilen memnuniyet anketlerinde, kullanıcı memnuniyet oranları yüzde 95’in altına düşmeyen platform, görüşme sonrası destek ekipleriyle platform ziyaretçileri ile sürekli iletişimde kalarak hasta deneyimini bütüncül biçimde yönetiyor.

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM ERİŞİLEBİLİRLİKLE BAŞLAR

Elra Sağlık, sağlıkta gerçek dönüşümün erişilebilirlikle başladığı anlayışıyla, herkesin kolayca ulaşabileceği bir sağlık deneyimini danışanlarına ulaştırmak amacıyla kuruldu. Start-up kültürünün çevikliği ile kurumsal güvenirliği bir araya getiren platform, online sağlığın artık geleceğin değil bugünün gerçeği olduğuna dikkat çekiyor. Otuz kişilik genç ekibinin büyük kısmı akademik geçmişi olan sağlık profesyonellerinden oluşuyor. Haftada dört gün çalışma prensibi, esnek saatler ve sürekli eğitim yaklaşımıyla hem çalışan hem de danışan memnuniyetini ön planda tutan bir kurum kültürü benimsiyor.

GÜVENLİ ALTYAPI, GÜÇLÜ TEKNOLOJİ, YERLİ ÜRETİM

Türkiye’nin sağlık turizmindeki potansiyelini dijital çözümlerle dünyaya taşımayı hedefleyen marka, bilişim altyapısını tamamen kendi bünyesinde geliştiriyor. Bilgi güvenliği, yazılım süreç olgunluğu ve kurumsal veri yönetimi alanlarında uluslararası standartlara sahip olan platform; ISO 27001, ISO/IEC 15504 SPICE, USBS ve HBYS sertifikasyonlarına uygun faaliyetlerine devam ediyor. Kişisel veriler Sağlık Bakanlığı KVKK kapsamında yurtiçi sunucularda korunuyor. Marka, bireysel kullanıcıların yanında bir çok  kurumla da işbirliği yapıyor. Teledoctor gibi dijital sağlık çözümleri ile sürekli gelişimi destekleyen Elra Sağlık, ulusal ölçekte sağlık hizmetlerinin kalitesini artırırken, uluslararası sağlık teknolojileri alanında Türk sağlık teknolojilerinin rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türkiye’de her üç kişiden biri ruhsal bir sorunla mücadele ediyorRTÜK'ün yeni başkanı Mehmet Daniş oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye’de her üç kişiden biri ruhsal bir sorunla mücadele ediyor - SağlıkTürkiye’de her üç kişiden biri ruhsal bir sorunla mücadele ediyorYoğun sırt ağrısı alarm verdi, saatler içinde kötüleşti! Yanlış teşhis az kalsın canından ediyordu - SağlıkSırt ağrısı alarm verdi, saatler içinde kötüleştiKaraciğerinin yarısı parçalandı ama pes etmedi! Genç kızdan umut dolu hikaye… - SağlıkKaraciğerinin yarısı parçalandı ama pes etmedi! Genç kızdan umut dolu hikaye…Sırrı çözüldü, çay severler dikkat! Faydası dillerden düşmüyor, sabah akşam tüketiliyor ama... - SağlıkSırrı çözüldü, çay severler dikkat! Faydası dillerden düşmüyor, sabah akşam tüketiliyor ama...Kolik bebek ebeveynlerine müjde! - SağlıkKolik bebek ebeveynlerine müjde!Kış kapıda: Grip sezonu geri döndü! Hastayken bunları yapmaktan kaçının - SağlıkKış kapıda: Grip sezonu geri döndü! Hastayken bunları yapmaktan kaçının
Sonraki Haber Yükleniyor...