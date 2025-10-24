Sırrı çözüldü, çay severler bu dikkat! Faydası dillerden düşmüyor, sabah akşam tüketiliyor ama...

Gün içinde en çok tükettiğimiz içeceklerden olan çay ile ilgili ortaya çıkan yeni araştırma çok konuşuldu. Senelerdir “Günde en az bir bardak çay içmek faydalıdır” şeklinde dile getirilen yaygın inanışın, sanıldığı gibi olmadığı ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Kanser Enstitüsü’nden (NCI) Dr. Maki Inoue-Choi’nin öncülük ettiği geniş kapsamlı araştırma ekibi, siyah çayın erken ölüm riskini azaltabilmesi için gerekli ideal tüketim miktarını belirledi.

ERKEN ÖLÜM RİSKİNİ ORTADAN KALDIRAN MİKTAR BELLİ OLDU

Araştırma ekibi, geçmişte yapılan çalışmaların çoğunun yeşil çayın yaygın olarak tüketildiği Asya toplumlarına odaklandığını, bu nedenle siyah çay içen topluluklara dair verilerin sınırlı kaldığını belirtti. Bu eksikliği gidermek amacıyla, çay tüketiminin oldukça yüksek olduğu İngiltere’de yaklaşık yarım milyon insan 11 sene boyunca gözlemlendi.

Varılan sonuç ise düzenli olarak çay içenlerin, çay tüketmeyenlere göre daha uzun yaşama eğiliminde olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, günde iki veya daha fazla fincan siyah çay tüketen kişilerin erken ölüm riskinin %13’e kadar daha düşük olduğu belirlendi.

Dr. Maki Inoue-Choi, bu düşüşün özellikle kalp-damar hastalıkları ve inme riskinin azalmasında etkili olduğunu da vurguladı.

UZMANLAR 'GÜNDE 4 FİNCAN'A DİKKAT ÇEKTİ

Konuyla ilgili görüş belirten yabancı uzmanlar da bu bulguları destekledi. İngiliz Kalp Vakfı'ndan (British Heart Foundation) kıdemli diyetisyen Tracy Parker, çayın antioksidanlar açısından zengin bir kaynak olduğunu ifade etti. Parker, flavonoidler adı verilen bu antioksidanların kan damarı sağlığını desteklediğini ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olduğunu, ancak bu faydanın görülebilmesi için günde en az 2 ila 4 fincan tüketimin ideal olduğunu dile getirdi.

ABD merkezli Tufts Üniversitesi'nde Beslenme Bilimi ve Politikası profesörü Dr. Alice H. Lichtenstein ise, çayın faydalarının sadece içeriğindeki bileşenlerle sınırlı kalmadığını belirtti.

Dr. Lichtenstein, çalışmanın çay tüketimi ile düşük ölüm riski arasındaki bağlantıyı güçlü bir şekilde ortaya koyduğunu, ancak çayı şekersiz ve ideal sıcaklıkta tüketmenin altını çizdiğini ifade etti.

Uzmanlar, çok sıcak çay tüketiminin yemek borusu kanseri riskini artırdığı yönündeki önceki uyarılara dikkat çekti.

BİLİMSEL VERİLER KALP SAĞLIĞINI DESTEKLEDİ

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) bünyesinde yayımlanan diğer araştırmalar da siyah çayın olumlu etkilerini ortaya koydu.

Düzenli çay tüketiminin kolesterol seviyelerini dengelediği ve damar sertliğini önlediği yönünde bulgulara rastlandı.

Artık kesinleşen bilimsel veriler ışığında, uzun yıllardır süregelen "bir bardak yeterli" görüşünün yerini, faydaların en üst düzeye çıkarılması için günde en az iki fincan ve ideal olarak daha fazla siyah çay tüketimi aldığı anlaşıldı.