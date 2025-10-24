Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Yaşam > Bursa'da görünmez kaza! Geri manevra yaparken yayayı ezdi

Bursa'da görünmez kaza! Geri manevra yaparken yayayı ezdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, aracını park halinden çıkarmaya çalışan sürücü, cadde üzerinde duran adama çarptı. Ne olduğunu anlayamayan adam savrulurken, sürücü son anda frene bastı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü aracını park yerinden çıkarmak için geri manevra yaptığı sırada, arkasında duran adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan adam kısa süreli panik yaşadı.

Bursa'da görünmez kaza! Geri manevra yaparken yayayı ezdi - 1. Resim

CİDDİ BİR YARA ALMADI

Durumu fark eden sürücü hemen frene basarak aracı durdurdu. Sürücünün araçtan inip yardımına koştuğu yaya, şans eseri kazada ciddi bir yara almadı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

