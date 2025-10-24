DNA testi yavru goril Zeytin'in hayatını değiştirdi! Yeni yuvası Türkiye

21 Aralık 2024 tarihinde İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen kontroller sırasında Nijerya'dan Tayland'a transit geçiş yapacak bir kargoda CITES belgesi bulunmayan yavru goril tespit edilmişti. Belgesiz olması nedeniyle el konulan yavru goril, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul'daki resmi izinli bir hayvanat bahçesinde koruma altına alınmıştı.

Vatandaşların katılımıyla düzenlenen anket sonucu 'Zeytin' ismi verilen yavru goril, burada veteriner hekim ve özel bakıcı gözetiminde hayatını sürdürüyordu.

DNA ANALİZİ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), yavru goril Zeytin'le ilgili alınan yeni kararı açıkladı. Buna göre; DNA analizleri sonucu Nijerya menşeli olmadığı belirlenen yavru goril, Türkiye'de kalacak.

DKMP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Zeytin'in ilk günden itibaren refahı ve sağlığının titizlikle gözetildiği, veteriner hekimler ve uzman personel eşliğinde gerekli bakımın sağlandığı vurgulandı.

Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmesi (CITES) gereğince ihraç eden ülkenin geri talep hakkı bulunması nedeniyle Nijerya makamlarının Zeytin'in iadesi için resmi talepte bulunduğu belirtilen açıklamada, "İade süreci değerlendirilirken hayvanın tekrar yasadışı ticarete konu edilmemesi, maruz kaldığı stresin en aza indirilmesi ve iki ülke arasındaki iklim şartlarının uygunluğu gibi faktörler dikkate alınmıştır" denildi.

İade işlemleri sürerken Zeytin'in gerçekten Nijerya menşeli olup olmadığının netleştirilmesi için Ankara Üniversitesi Evrimsel Genetik Laboratuvarı koordinasyonunda DNA testi yapıldığı kaydedilen açıklamada, genom dizilimiyle gerçekleştirilen analiz sonucunda yavru gorilin Batı Ova gorili olduğunun belirlendiği, menşei ülkesinin Nijerya olmadığı belirtildi.

ZEYTİN TÜRKİYE'DE KALACAK

Açıklamada, söz konusu bulgular doğrultusunda CITES Taraflar Konferansı'nda (COP-19) alınan kararlar gereğince Zeytin'in Türkiye'de bir hayvanat bahçesinde hayatına devam etmesine karar verildiği belirtilerek, "COP-19 kararları doğrultusunda el konulan hayvanlar için insancıl şartlar ve hayat süreleri boyunca uygun bakım sağlanması taahhüt edilmiştir. Zeytin'in Türkiye'de kalması bu ilkeler çerçevesinde en doğru karar olmuştur" denildi.