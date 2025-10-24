Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sivasspor - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayınlanacak!

Sivasspor - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayınlanacak!

- Güncelleme:
Sivasspor ile Hatayspor arasında kıyasıya rekabet bu akşam ekranlarda olacak! Sivasspor - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak netlik kazandı. Karşılaşma aynı zamanda şifresiz olarak futbolseverler ile buluşacak.

Trendyol 1. Lig'de 13 puanla 11. sırada yerini alan Sivasspor bu akşam üst sıralardaki hedefi tutturmak için mücadele verecek. Hatayspor ise 3 puanla -17 puana sahip Adana Demirspor'un hemen önünde 19. sırada düşme hattından çıkmak için rekabet edecek. Peki, Sivasspor - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Sivasspor - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayınlanacak! - 1. Resim

SİVASSPOR - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Trendyol 1. Lig’de 11. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Sivasspor - Hatayspor maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. 

Sivasspor - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayınlanacak! - 2. Resim

SİVASSPOR - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Sivasspor - Hatayspor maçı 24 Ekim Cuma günü saat 20.00’de oynanacak. Mücadeleye Sivas BG Grup 4 Eylül Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Sivasspor - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz yayınlanacak! - 3. Resim

SİVASSPOR - HATAYSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Sivasspor - Hatayspor maçının hakemi Ömer Tolga Güldibi oldu. Güldibi’nin yardımcılıklarını Serdar Osman Akarsu ve Serdar Soydan yapacak. Maçın dördüncü hakemi Levent Gümüşdere, VAR hakemi Ferhan Kestanlıoğlu, AVAR’da ise Alper Çetin görev alacak.

