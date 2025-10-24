'Cinsel istismar' ile korkuttular, emekli madenciyi 2,5 milyon lira dolandırdılar
Zonguldak'ta emekli maden işçisini avukat gibi davranarak 'hakkınızda cinsel istismar davası var' yalanıyla kandıran ve 2,5 milyon lira dolandıran şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zonguldak'ta yaşayan Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan (TTK) emekli 46 yaşındaki O.A.'yı arayan bir şüpheli, kendini avukat olarak tanıtarak 'Adınıza açılmış cinsel istismar dava dosyası var' dedi ve banka hesabına para yatırmasını istedi.
Hesaba 2 milyon 582 lira para gönderen O.A., bir süre sonra dolandırıldığını anladı ve polise giderek şikayetçi oldu.
6 İLDE 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Zonguldak merkezli olmak üzere Gaziantep, Mardin, Antalya, Şanlıurfa ve Adana'da eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda 1'i kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.D. (18), U.P. (19), M.D. (25), S.A. (26), ve Y.B. (19) çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.