Welcome to Derry yayınlandı mı? IT: Welcome to Derry dizisinin konusu merak ediliyor
Stephen King'in unutulmaz korku klasiği It romanından uyarlanan IT: Welcome to Derry dizisinin ilk bölümü için yayın tarihi açıklandı. İkonik palyaço Pennywise'ın köken hikayesini ekranlara taşırken, izleyicileri yeniden karanlık ve gizemli Dweey kasabasının derinliklerine sürüklüyor.
Stephen King'in korkunç palyaçosu Pennywise'ın kökenini anlatan IT: Welcome to Derry dizisinin ilk bölümünün yayın tarihi açıklandı.
Bill Skarsgârd'ın ikonik Pennywise rolüne geri döneceği yapım, Derry kasabasını nesiller boyunca sarsan asırlık felaketin başlangıcını gözler önüne serecek. Peki, Welcome to Derry yayılandı mı? İşte tüm ayrıntılar...
WELCOME TO DERRY YAYILANDI MI?
IT: Welcome to Derry dizisinin 1. sezon 1. bölümü, 26 Ekim Pazar akşamı itibarıyla HBO Max platformunda eş zamanlı olarak yayınlandı.
Kabusların unutulmaz simgesi Pennywise'ın kökenini anlatan dizide, Bill Skarsgârd'a Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk ve James Remar gibi oyuncular eşlik edecek.
Muschietti, dizinin kısa süre önce onaylanan 2.sezonun 1935 yılında, HBO onay verirse 3.sezonunun ise 1908 yılında geçeceğini açıklamıştı.
IT: WELCOME TO DERRY DİZİSİNİN KONUSU NE?
Stephen King'in IT evreninde geçen "IT: Welcome to Derry", King'in "IT" romanına dayanmaktadır. Andy Muschietti'nin IT (2017) ve IT Chapter Two (2019) filmlerinde kurduğu vizyonu dizide daha da genişliyor.
IT: WELCOME TO DERRY DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Taylour Paige
Jovan Adepo
Chris Chalk
James Remar
Stephen Rider
Madeleine Stowe
Rudy Mancuso
Bill Skarsgård
Kimberly Guerrero
Peter Outerbridge
Shane Marriott
Chad Rook
Morningstar Angeline Wilson