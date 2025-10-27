Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Welcome to Derry yayınlandı mı? IT: Welcome to Derry dizisinin konusu merak ediliyor

Welcome to Derry yayınlandı mı? IT: Welcome to Derry dizisinin konusu merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Welcome to Derry yayınlandı mı? IT: Welcome to Derry dizisinin konusu merak ediliyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Stephen King'in unutulmaz korku klasiği It romanından uyarlanan IT: Welcome to Derry dizisinin ilk bölümü için yayın tarihi açıklandı. İkonik palyaço Pennywise'ın köken hikayesini ekranlara taşırken, izleyicileri yeniden karanlık ve gizemli Dweey kasabasının derinliklerine sürüklüyor.

Stephen King'in korkunç palyaçosu Pennywise'ın kökenini anlatan IT: Welcome to Derry dizisinin ilk bölümünün yayın tarihi açıklandı.

Bill Skarsgârd'ın ikonik Pennywise rolüne geri döneceği yapım, Derry kasabasını nesiller boyunca sarsan asırlık felaketin başlangıcını gözler önüne serecek. Peki, Welcome to Derry yayılandı mı? İşte tüm ayrıntılar...

Welcome to Derry yayılandı mı? - 1. Resim

WELCOME TO DERRY YAYILANDI MI? 

IT: Welcome to Derry dizisinin 1. sezon 1. bölümü, 26 Ekim Pazar akşamı itibarıyla HBO Max platformunda eş zamanlı olarak yayınlandı.

Kabusların unutulmaz simgesi Pennywise'ın kökenini anlatan dizide, Bill Skarsgârd'a Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk ve James Remar gibi oyuncular eşlik edecek. 

Muschietti, dizinin kısa süre önce onaylanan 2.sezonun 1935 yılında, HBO onay verirse 3.sezonunun ise 1908 yılında geçeceğini açıklamıştı.

Welcome to Derry yayılandı mı? - 2. Resim

IT: WELCOME TO DERRY DİZİSİNİN KONUSU NE?

Stephen King'in IT evreninde geçen "IT: Welcome to Derry", King'in "IT" romanına dayanmaktadır. Andy Muschietti'nin IT (2017) ve IT Chapter Two (2019) filmlerinde kurduğu vizyonu dizide daha da genişliyor.

Welcome to Derry yayılandı mı? - 3. Resim

IT: WELCOME TO DERRY DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Taylour Paige

Jovan Adepo

Chris Chalk

James Remar

Stephen Rider

Madeleine Stowe

Rudy Mancuso

Bill Skarsgård

Kimberly Guerrero

Peter Outerbridge

Shane Marriott

Chad Rook

Morningstar Angeline Wilson

Kaynak: Türkiye Gazetesi

'Kim Milyoner Olmak İster'de Fatih Terim sürprizi! 200 bin TL'lik soruda büyük risk aldıTÜİK, eylül ayı işsizlik rakamlarını açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bugün hangi maçlar var? 27 Ekim 2025 maç programı belli oldu - HaberlerBugün hangi maçlar var? 27 Ekim 2025 maç programı belli olduÇanakkale'de deprem mi oldu? 27 Ekim son dakika depremler vatandaşların gündeminde! - HaberlerÇanakkale'de deprem mi oldu? 27 Ekim son dakika depremler vatandaşların gündeminde!Son dakika Mersin'de deprem mi oldu? Mersin deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 27 Ekim 2025 - HaberlerSon dakika Mersin'de deprem mi oldu? Mersin deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 27 Ekim 202529 Ekim tatili birleşecek mi, Perşembe ve Cuma günü tatil olacak mı? - Haberler29 Ekim tatili birleşecek mi, Perşembe ve Cuma günü tatil olacak mı?MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? 26 Ekim MasterChef'te Mavi ve Kırmızı Takım kaptanı belli oldu - HaberlerMasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? 26 Ekim MasterChef'te Mavi ve Kırmızı Takım kaptanı belli olduYarın okullar tatil mi? 28 Ekim Salı okulların ve üniversitelerin eğitim durumu gündemde! - HaberlerYarın okullar tatil mi? 28 Ekim Salı okulların ve üniversitelerin eğitim durumu gündemde!
Sonraki Haber Yükleniyor...