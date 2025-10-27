Kuraklıkta umut ışığı: Bursa'da dereler yeniden hareketlendi

Bursa'da son günlerde etkili olan yağışlar, kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan dereleri yeniden canlandırdı. Uludağ'ın eteklerinde iki gün arayla yağan yağmurun ardından, bir süredir su seviyesi sıfır noktasına inen Doğancı Barajı'na yeniden su akışı başladı. Dron ile görüntülenen derelerdeki hareketlilik, uzun süredir susuzluk endişesi yaşayan vatandaşlara umut verdi.

Bir zamanlar 'su şehri' olarak anılan Bursa, son aylarda tarihinin en ciddi su krizini yaşıyor. Barajlardaki su seviyesinin kritik düzeylere inmesi nedeniyle, Büyükşehir Belediyesi 1 Ekim'den bu yana kent genelinde her gün 12 saatlik planlı su kesintileri uyguluyor. Ancak yaşanan kesintilere rağmen, barajlardaki doluluk oranı vatandaşların tedirginliğini artırıyor.

373 milyon metreküp kapasiteli Çınarcık Barajı'ndan Doburca Arıtma Tesisi'ne günlük 110 bin metreküp su aktarılırken, bu miktarın 300 bin metreküpe çıkarılması için Çınarcık Arıtma Tesisi'nde çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

DERELER YENİDEN HAYAT BULDU

Son iki günde Uludağ ve çevresine metrekareye yaklaşık 10 kilogram yağmur düştü. Bu yağışlar, uzun süredir kuruyan derelerin yeniden akmasını sağladı. Derelerden gelen sular, su seviyesi sıfır seviyesine düşen Doğancı Barajı'nı beslemeye başladı.

Bölgede yaşayan İbrahim Durhan, son yağışların ardından umutlandıklarını belirterek şunları söyledi:

"Her gün Doğancı Barajı'nı besleyen derelerin yanından geçiyorum. Yaz boyunca dereler tamamen kurumuştu. Ancak birkaç gündür yağan yağmurla birlikte suyun sesi yeniden duyulmaya başladı. Önümüzdeki günlerde de yağmur bekleniyor. İnşallah yağışlar devam eder ve bu su sıkıntısı kısa sürede sona erer."

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji tahminlerine göre, önümüzdeki günlerde Bursa genelinde yağışların devam etmesi ve kış aylarında kar yağışının başlaması bekleniyor. Uzmanlar, bu yağışların barajlardaki su seviyesini kademeli olarak artıracağını ve su krizinin etkisini bir miktar hafifleteceğini belirtiyor.