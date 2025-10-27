Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? 26 Ekim MasterChef'te Mavi ve Kırmızı Takım kaptanı belli oldu

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? 26 Ekim MasterChef'te Mavi ve Kırmızı Takım kaptanı belli oldu

Güncelleme:
MasterChef Türkiye&#039;de kaptanlık oyununu kim kazandı? 26 Ekim MasterChef&#039;te Mavi ve Kırmızı Takım kaptanı belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

26 Ekim 2025 MasterChef Türkiye'de kaptanlık düellosu oynandı. Yarışmacılar zorlu tabağı hazırlayarak Mavi Takım Kaptanı olmak mücadele etti. Peki, MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte tüm ayrıntılar...

TV8 ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de yeni takımlar belirlendi. Eleme gecesinin ardından yarışmacılar, yeni bir haftaya motiveli bir şekilde başladı.

"MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu?" sorusuna cevap aranıyor.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı Dün akşam (26 Ekim) MasterChef Mavi Takım kaptanı ve Kırmızı Takım kaptanı kim oldu İşte haftanın takımları

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef kaptanlık yarışını kazanan isim netleşti. Mavi takım kaptanı Onur kırmızı takım kaptanı ise Mert oldu.

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? 26 Ekim MasterChef'te Mavi ve Kırmızı Takım kaptanı belli oldu - 1. Resim

26 Ekim 2025 Pazar akşamı MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar, şeflerin istediği tabağı belli süre zarfı içinde tamamladı.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU

Gecenin sonunda, Onur Mavi Takım kaptanı oldu ve kaptanlık oyununu kazandı.

MAVİ TAKIM VE KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Yeni haftanın yeni takımları şöyle:

MAVİ TAKIM:

Onur (Kaptan)

Furkan

Çağatay

Özkan

Ayla

Ayten

Murat Can

Barış

KIRMIZI TAKIM:

Mert (Kaptan)

Gizem

Hakan

Sümeyye

Sezer

Eylül

Aslı

Çağlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi

