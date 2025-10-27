MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? 26 Ekim MasterChef'te Mavi ve Kırmızı Takım kaptanı belli oldu
26 Ekim 2025 MasterChef Türkiye'de kaptanlık düellosu oynandı. Yarışmacılar zorlu tabağı hazırlayarak Mavi Takım Kaptanı olmak mücadele etti. Peki, MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte tüm ayrıntılar...
TV8 ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de yeni takımlar belirlendi. Eleme gecesinin ardından yarışmacılar, yeni bir haftaya motiveli bir şekilde başladı.
"MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu?" sorusuna cevap aranıyor.
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef kaptanlık yarışını kazanan isim netleşti. Mavi takım kaptanı Onur kırmızı takım kaptanı ise Mert oldu.
26 Ekim 2025 Pazar akşamı MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar, şeflerin istediği tabağı belli süre zarfı içinde tamamladı.
Gecenin sonunda, Onur Mavi Takım kaptanı oldu ve kaptanlık oyununu kazandı.
MAVİ TAKIM VE KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI
Yeni haftanın yeni takımları şöyle:
MAVİ TAKIM:
Onur (Kaptan)
Furkan
Çağatay
Özkan
Ayla
Ayten
Murat Can
Barış
KIRMIZI TAKIM:
Mert (Kaptan)
Gizem
Hakan
Sümeyye
Sezer
Eylül
Aslı
Çağlar