Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 28 Ekim hastaneler açık mı? Hastanelerin çalışma saatleri merak ediliyor

28 Ekim hastaneler açık mı? Hastanelerin çalışma saatleri merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
28 Ekim hastaneler açık mı? Hastanelerin çalışma saatleri merak ediliyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

28 Ekm 2025 Salı günü, Cumhuriyet Bayramı'nda hastanelerin açık olup olmayacağı merak edilip araştırılıyor. Acil servisler tüm hastanelerde hizmet vermeye devam ederken, poliklinikler ve bazı birimler sınılı çalışabiliyor. Peki, 28 Ekim hastaneler açık mı? İşte tüm detaylar...

28 Ekim Cumhuriyet Bayram'ında devlet ve özel hastanelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Vatandaşlar, "28 Ekim Salı günü hastaneler çalışıyor mu?" sorusuna cevap arıyor.

28 Ekim'de acil servisler kesintisiz hizmet verirken, poliklinik ve randevulu birimlerde azı hastaneler sınırlı çalışabiliyor. Acil olmayan işlemler için önceden bilgi alınması tavsiye ediliyor.

28 Ekim hastaneler açık mı? Hastanelerin çalışma saatleri merak ediliyor - 1. Resim

28 EKİM HASTANELER AÇIK MI?

28 Ekim hastaneler 13:00'dan itibaren kapalıdır. Hastanelerin poliklinik hizmetleri ve sağlık ocakları 28 Ekim sabahına kadar çalışmaya devam eder. Öğle saat 13:00 itibarıyla resmi tatil nedeniyle poliklinikler genellikle kapanır ve hasta kabul edilmez. 

28 Ekim hastaneler açık mı? Hastanelerin çalışma saatleri merak ediliyor - 2. Resim

28 EKİM GÜNÜ ACİL SERVİSLER AÇIK MI?

28 Ekim günü tüm hastanelerin acil servisleri açık kalmaya devam edecektir.

Acil durumlarda ise  hastanelerin acil bölümlerine başvuru yapılabilmektedir.. Rutin muayene veya randevular için 28 Ekim günü öğleden önce hastaneye gidilmesi gerekir. Öğleden sonra yalnızca acil servisler hizmet verecektir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Güney Çin Denizi’nde peş peşe iki ABD uçağı düştü!İstanbul'da akılalmaz görüntü! İETT şoförü ayağını uzatarak araç kullandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İbrahim Akın kimdir, kaç yaşında? Bayrampaşa Belediye Başkan vekili İbrahim Akın’ın hayatı ve biyografisi araştırılıyor - Haberlerİbrahim Akın kimdir, kaç yaşında? Bayrampaşa Belediye Başkan vekili İbrahim Akın’ın hayatı ve biyografisi araştırılıyorAskerlik yerleri ne zaman belli olur, 2025 Kasım Celbi nasıl ve nereden öğrenilir? - HaberlerAskerlik yerleri ne zaman belli olur, 2025 Kasım Celbi nasıl ve nereden öğrenilir?Fosil kelimesinin Latince kökeni hangi anlama gelir? Milyoner'e 500 bin TL değerindeki soru damga vurdu - HaberlerFosil kelimesinin Latince kökeni hangi anlama gelir? Milyoner'e 500 bin TL değerindeki soru damga vurduFIFA Dünya Kupası tarihinde en çok final oynayan ülke hangisidir? - HaberlerFIFA Dünya Kupası tarihinde en çok final oynayan ülke hangisidir?Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2025 pastırma sıcakları tarihleri - HaberlerPastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2025 pastırma sıcakları tarihleriLazio - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta, Kenan Yıldız ilk 11'de mi? Serie A karşılaşması bu akşam! - HaberlerLazio - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta, Kenan Yıldız ilk 11'de mi? Serie A karşılaşması bu akşam!
Sonraki Haber Yükleniyor...