28 Ekim hastaneler açık mı? Hastanelerin çalışma saatleri merak ediliyor

28 Ekim Cumhuriyet Bayram'ında devlet ve özel hastanelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Vatandaşlar, "28 Ekim Salı günü hastaneler çalışıyor mu?" sorusuna cevap arıyor.

28 Ekim'de acil servisler kesintisiz hizmet verirken, poliklinik ve randevulu birimlerde azı hastaneler sınırlı çalışabiliyor. Acil olmayan işlemler için önceden bilgi alınması tavsiye ediliyor.

28 EKİM HASTANELER AÇIK MI?

28 Ekim hastaneler 13:00'dan itibaren kapalıdır. Hastanelerin poliklinik hizmetleri ve sağlık ocakları 28 Ekim sabahına kadar çalışmaya devam eder. Öğle saat 13:00 itibarıyla resmi tatil nedeniyle poliklinikler genellikle kapanır ve hasta kabul edilmez.

28 EKİM GÜNÜ ACİL SERVİSLER AÇIK MI?

28 Ekim günü tüm hastanelerin acil servisleri açık kalmaya devam edecektir.

Acil durumlarda ise hastanelerin acil bölümlerine başvuru yapılabilmektedir.. Rutin muayene veya randevular için 28 Ekim günü öğleden önce hastaneye gidilmesi gerekir. Öğleden sonra yalnızca acil servisler hizmet verecektir.