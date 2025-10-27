Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Manisa'da granit fabrikasında yangın! Ekipler müdahale etti

Manisa'da granit fabrikasında yangın! Ekipler müdahale etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan granit üreten fabrikada yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Manisa'da granit fabrikasında yangın! Ekipler müdahale etti - 1. Resim

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

 

