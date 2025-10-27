Manisa'da granit fabrikasında yangın! Ekipler müdahale etti
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan granit üreten fabrikada yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
