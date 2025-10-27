Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bağ evindeki alkollü rezalete polis baskını! Çok sayıda gözaltı var

Bağ evindeki alkollü rezalete polis baskını! Çok sayıda gözaltı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırıkkale'de bağ evinde alkollü eğlence sırasında silahla havaya ateş eden şahıslar, bölgeye giden polis ekiplerine saldırdı. 2 polisin darbedildiği olayda, aralarında 2 jandarma personelinin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

Dün gece saatlerinde Kırıkkale merkez ilçeye bağlı Ahılı köyü Ömerli mevkiinde edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bağ evinde alkollü eğlence yapan şahısların silahla havaya ateş ettiği yönündeki ihbar üzerine bölgeye gitti.

POLİSİ DARBETTİLER

Ekipler, olay yerinde bulunan jandarma personeli Y.E.Ç.'nin ateş ettiği tabancayı poşete gizlemeye çalıştığını tespit etti. Bu sırada bahçede bulunan şahıslarla polis arasında arbede yaşandı. Çıkan arbede sırasında polis memurları H.İ. ve A.D. darp sonucu yaralandı.

Bağ evindeki alkollü rezalete polis baskını! Çok sayıda gözaltı var - 1. Resim

2 JANDARMA DAHİL 23 KİŞİYE GÖZALTI

Olayın büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan olayda, jandarma personeli Y.E.Ç. ve V.T. ile infaz koruma memuru Ş.B.K.'ye ait üç tabanca ile evde yapılan aramada ele geçirilen bir çalıntı tabancaya el konuldu. Bağ evinde yapılan incelemenin ardından, aralarında iki jandarma personeli ve bir infaz koruma memurunun da bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

Bağ evindeki alkollü rezalete polis baskını! Çok sayıda gözaltı var - 2. Resim

Yüksek İhtisas Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçirilen şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. Yaralanan iki polis memurunun da darp raporu alarak şikayetçi olduğu öğrenildi. Şüpheliler hakkında "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet (SKM)" ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Süper Lig ekiplerine Şampiyonlar Ligi müjdesi! 'Yüzde 99 ihtimal'Güney Çin Denizi’nde peş peşe iki ABD uçağı düştü!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
8 yıl sonra her şey sil baştan! Fatma Uyanık davası yeniden görülecek - Gündem8 yıl sonra her şey sil baştanİstanbul'da akılalmaz görüntü! İETT şoförü ayağını uzatarak araç kullandı - GündemİETT şoförü ayağını uzatarak araç kullandıKepçe ile alıp kaşıkla dağıttılar! Beşiktaş Belediyesi'nde aşevi üzerinden 600 milyonluk rüşvet skandalı - GündemAşevi üzerinden 600 milyonluk rüşvet skandalıBir günde 6 kayıp başvurusu! Bu kızlara ne oldu? - GündemBu kızlara ne oldu?Muğla'da peş peşe deprem oldu! Önce Datça sonra Marmaris sallandı - GündemMuğla'da peş peşe deprem oldu!PKK, Türkiye’yi tamamen terk etti! Terörsüz Türkiye sürecinde ikinci kritik adım geldi - GündemPKK, Türkiye’yi tamamen terk etti!
Sonraki Haber Yükleniyor...