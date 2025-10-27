Diyarbakır'da 40 yıl hapisle aranan çocuk katili yakalandı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 40 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı. Şahsın çocuk katili olduğu öğrenildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri Amirliği tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "çocuğu veya beden ya da ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçlarından toplamda 40 yıl hapis cezası ile aranan C.S.'nin yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün, suç ve suçlu ile mücadelede aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışmalarını sürdürmeye kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
