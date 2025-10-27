İstanbul'da iki gün arayla sağanak ve fırtına! Metrekareye 30 kilo yağış düşmesi bekleniyor

İstanbul’da bir günlük moladan sonra yeniden sağanak yağış alarmı verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün megakent genelinde sağanak yağış ve fırtınanın etkili olacağının tahmin edildiğini belirterek sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

AKOM UYARDI, FIRTINA GELİYOR

AKOM’dan yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre hafta sonu ılık ve parçalı bulutlu seyreden havanın, bugünden itibaren yerini sağanak yağış ve kuvvetli fırtınaya bırakacağı kaydedildi. Açıklamada rüzgârın da zaman zaman fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

METREKAREYE 30 KİLO YAĞIŞ

Megakent genelinde metrekareye bu defa 10 ila 30 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor. İstanbul’da sağanak yağış etkisini yarın da gösterecek.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Valilikten yapılan açıklamada da “Marmara’nın güneyinde rüzgârın pazartesi sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (lodos) yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50-75 km hızla) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi.