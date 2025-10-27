İbrahim Akın kimdir, kaç yaşında? Bayrampaşa Belediye Başkan vekili İbrahim Akın’ın hayatı ve biyografisi araştırılıyor

Bayrampaşa Belediyesi'ndeki başkanvekilliği krizi, tekrarlanan seçimin ardından sona erdi.

AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Akın, mahkeme kararıyla gerçekleştirilen seçimde galip gelerek Belediye Başkanvekili oldu. Peki, İbrahim Akın kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte tüm ayrıntılar...

İBRAHİM AKIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İbrahim Akın, 1978 İstanbul doğumlu aslen Trabzon Çaykaralı'dır. Kocaeli Üniversitesi işletme mezunu oldu. Ardından Bayrampaşa’da serbest muhasebeci, mali müşavir olarak ticari hayatına devam etti.

2012 yılından beri Trabzon Dernekleri Federasyonu içerisinde sırası ile Gençlik Kolları Başkanlığı, Genel Sekreterlik ve Genel Saymanlık görevini sürdürüyor.

Bayrampaşa Trabzonlular Derneği kurucu üyesi olan İbrahim Akın, Trabzon ve Çaykaralılar Derneği Yönetim Kurulu üyeliği ile çeşitli Trabzonspor taraftarlar derneklerinde görev aldı.

1 Nisan 2018 yılından itibaren AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkan Yardımcılığı, Teşkilat, Yerel Yönetimler ve Siyasi-Hukuk İşler Başkanlıkları görevlerini üstlendi.

2019 ve 2024 yerel seçimlerinde Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'nı yürüttü. Akın, bir kız ve erkek çocuk babasıdır.