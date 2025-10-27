Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bugün okul var mı? 24 Ekim valilikten son dakika tatil kararı!

Bugün okul var mı? 24 Ekim valilikten son dakika tatil kararı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "sarı kodlu" uyarısının ardından İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları sebebiyle- eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin önemli bir kar aldı. Peki, bugün okul var m? İşte, 24 Ekim İstanbul Valiliği'nden son dakika tatil kararı...

İstanbul'da hava koşullarının bir anda değişmesi ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan "sarı kod" uyarısının ardından gözler Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi.

Avrupa Yakası'ndan başlayarak tüm kent etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve fırtınanın, mesai bitimi ile okul çıkış saatlerine den gelme ihtimali endişe uyandırdı. 

Ulaşımda aksamalar yaşanabileceği yönündeli uyarıların ardından, vatandaşların özellikle bugün dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi. Bu gelişmelerin ardından İstanbul Valiliği, öğrencilerin mağduriyet yaşanaması adına son dakika bir açıklamada bulundu. Gözler bir kez daha "24 Ekim 2025 Cuma günü İstanbul'da okullar tatil mi?", "Bugün okul var mı?" sorularına çevrildi.

24 EKİM BUGÜN OKUL VAR MI?

Bugün 16:00'dan itibaren okullar yoktur. MGM'nin uyarısının ardından, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da ikili eğitim yapan tüm okullarda bugün 16:00'dan itibaren eğitime ara verildi.

İstanbul Valiliği'den son dakika uyarısı geldi. İstanbul’da 24 Ekim Cuma günü okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi.

24 EKİM 2025 CUMA GÜNÜ İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

24 Ekim2025 Cuma günü İstanbul'da okullar 16:00'dan itibaren tatildir.  İstanbul Valiliği'nden son dakika uyarısı geldi. 

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekildedir;

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı değerlendirmelere göre bugün öğlen saatlerinden sonra İstanbul’un Avrupa Yakasında başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve yağış nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğundan oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla ilimizde ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00’dan itibaren eğitim tatil edilmiştir.

Okul idarelerimiz tarafından velilerimiz bilgilendirilecektir. İsteyen velilerimiz çocuklarını teslim alabilecektir. Çalışan velilerimiz ise çocuklarını alıncaya kadar gerekli tedbirler okul yönetimi ve nöbetçi öğretmenlerce alınacaktır.

