Bugün okul var mı? 24 Ekim valilikten son dakika tatil kararı!

İstanbul'da hava koşullarının bir anda değişmesi ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan "sarı kod" uyarısının ardından gözler Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi.

Avrupa Yakası'ndan başlayarak tüm kent etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve fırtınanın, mesai bitimi ile okul çıkış saatlerine den gelme ihtimali endişe uyandırdı.

Ulaşımda aksamalar yaşanabileceği yönündeli uyarıların ardından, vatandaşların özellikle bugün dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi. Bu gelişmelerin ardından İstanbul Valiliği, öğrencilerin mağduriyet yaşanaması adına son dakika bir açıklamada bulundu. Gözler bir kez daha "24 Ekim 2025 Cuma günü İstanbul'da okullar tatil mi?", "Bugün okul var mı?" sorularına çevrildi.

24 EKİM BUGÜN OKUL VAR MI?

Bugün 16:00'dan itibaren okullar yoktur. MGM'nin uyarısının ardından, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da ikili eğitim yapan tüm okullarda bugün 16:00'dan itibaren eğitime ara verildi.

İstanbul Valiliği'den son dakika uyarısı geldi. İstanbul’da 24 Ekim Cuma günü okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi.

24 EKİM 2025 CUMA GÜNÜ İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

24 Ekim2025 Cuma günü İstanbul'da okullar 16:00'dan itibaren tatildir. İstanbul Valiliği'nden son dakika uyarısı geldi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekildedir;