Güney Çin Denizi’nde peş peşe iki ABD uçağı düştü! Kazaların nedeni henüz bilinmezken, her iki hava aracının da Yemen operasyonlarından dönen USS Nimitz uçak gemisine bağlı olduğu açıklandı.

Güney Çin Denizi’nde 30 dakika arayla bir ABD savaş uçağı ve bir helikopter düştü.

MH-60R Sea Hawk tipi helikopterdeki üç mürettebat ile F/A-18F Super Hornet jetindeki iki pilotun durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Olayların Pazar günü öğleden sonra yaşandığı, kazaların nedeninin araştırıldığı paylaşıldı.

Her iki hava aracı da, Orta Doğu’da görev yaptıktan sonra Washington’a dönmekte olan USS Nimitz uçak gemisine bağlıydı.

Güney Çin Denizi’nde peş peşe iki ABD uçağı düştü - 1. Resim

YEMEN OPERASYONUNDAN GÜNÜMÜZE

USS Nimitz, Yemen açıklarında Husi hedeflerine karşı yürütülen ABD operasyonlarında görev almıştı.

Geminin bu kazadan önce, hizmetten çekilmeden önceki son görevini tamamladığı ifade edildi.

ABD DONANMASINDA PEŞ PEŞE KAZALAR

Aralık ayında, USS Harry S. Truman uçak gemisinden havalanan bir F/A-18 jeti, güdümlü füze kruvazörü USS Gettysburg tarafından yanlışlıkla vurulmuştu.

Nisan’da başka bir F/A-18 jeti, Truman’ın hangar güvertesinden kayarak Kızıldeniz’e düştü.

Mayıs ayında ise iniş sırasında çelik kancaları yakalayamayan bir jet, denize sürüklendi; pilotlar paraşütle atlayarak kurtuldu.

Hiçbir kazada can kaybı yaşanmadı.

