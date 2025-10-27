Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Süper Lig ekiplerine Şampiyonlar Ligi müjdesi! 'Yüzde 99 ihtimal'

Süper Lig ekiplerine Şampiyonlar Ligi müjdesi! 'Yüzde 99 ihtimal'

Süper Lig ekiplerine Şampiyonlar Ligi müjdesi! 'Yüzde 99 ihtimal'
UEFA ülke puanı sıralamasını ilk 10'da tamamlayan takımlar, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde ediyor. Şu anda 9'uncu sırada bulunan Türkiye için sevindirici bir istatistik ortaya çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2027-2028 sezonuna dair futbol veri sitesi Opta'nın tahmininde Türkiye için dikkat çeken bir oran paylaştı.

TÜRKİYE 9'UNCU SIRADA

UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nda yer alan ilk 10 takımlar, şampiyon olan temsilcilerini direkt olarak Devler Ligi'ne gönderiyor. Şu anda 9'uncu sırada yer alan Türkiye için ortaya çıkan istatistik dikkat çekti.

İLK 10 İHTİMALİ YÜZDE 99

UEFA ülke sıralamasındaki mevcut liste üzerinden Şampiyonlar Ligi'nin 2027-2028 sezonuna direkt katılım hakkı elde edecek ülkeler simüle edildi. Ülkemizin ilk 10'da bitirme ihtimali yüzde 99 olarak gösterildi.

Söz konusu oranlar şöyle:
Yunanistan: Yüzde 4
Polonya: Yüzde 40
Çekya: Yüzde 57
Türkiye: Yüzde 99

