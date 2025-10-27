Juventus'ta büyük çöküş! Igor Tudor'un koltuğu sallantıda
İtalya Serie A'nın 8. haftasında Hırvat Teknik Direktör Igor Tudor'un çalıştırdığı Juventus, deplasmanda Lazio'ya 1-0 mağlup oldu ve galibiyet hasreti 8 maça çıktı.
İtalya Serie A'nın 8. haftasında Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus, deplasmanda Lazio ile karşı karşıya geldi.
Stadio Olimpico'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Lazio, 1-0'lık skorla kazandı. Lazio'ya galibiyeti getiren golü 9. dakikada Toma Basic kaydetti.
KENAN YILDIZ YEDEK BAŞLADI
Juventus'ta yedek kulübesinde başlayan Kenan Yıldız, 46. dakikada oyuna dahil oldu.
GALİBİYET HASRETİ 8 MAÇA ÇIKTI
Bu galibiyetle birlikte Lazio, 2 maç aranın ardından kazanarak puanını 11 yaptı ve 10. sıraya yükseldi. Juventus'un mağlubiyetle birlikte ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı ve 12 puanla . sırada kaldı. Torino ekibinin Şampiyonlar Ligi ve Serie A olmak üzere toplamda galibiyet hasreti ise 8 maç oldu.
Juventus, Serie A'nın 9. haftasında Udinese'yi konuk edecek. Lazio ise Pisa deplasmanına gidecek.
