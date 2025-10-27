Juventus'ta büyük çöküş! Igor Tudor'un koltuğu sallantıda

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus, deplasmanda Lazio ile karşı karşıya geldi.

Stadio Olimpico'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Lazio, 1-0'lık skorla kazandı. Lazio'ya galibiyeti getiren golü 9. dakikada Toma Basic kaydetti.

KENAN YILDIZ YEDEK BAŞLADI

Juventus'ta yedek kulübesinde başlayan Kenan Yıldız, 46. dakikada oyuna dahil oldu.

GALİBİYET HASRETİ 8 MAÇA ÇIKTI

Bu galibiyetle birlikte Lazio, 2 maç aranın ardından kazanarak puanını 11 yaptı ve 10. sıraya yükseldi. Juventus'un mağlubiyetle birlikte ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı ve 12 puanla . sırada kaldı. Torino ekibinin Şampiyonlar Ligi ve Serie A olmak üzere toplamda galibiyet hasreti ise 8 maç oldu.

Juventus, Serie A'nın 9. haftasında Udinese'yi konuk edecek. Lazio ise Pisa deplasmanına gidecek.