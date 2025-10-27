Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Juventus'ta büyük çöküş! Igor Tudor'un koltuğu sallantıda

Juventus'ta büyük çöküş! Igor Tudor'un koltuğu sallantıda

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Juventus&#039;ta büyük çöküş! Igor Tudor&#039;un koltuğu sallantıda
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Hırvat Teknik Direktör Igor Tudor'un çalıştırdığı Juventus, deplasmanda Lazio'ya 1-0 mağlup oldu ve galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus, deplasmanda Lazio ile karşı karşıya geldi.

Stadio Olimpico'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Lazio, 1-0'lık skorla kazandı. Lazio'ya galibiyeti getiren golü 9. dakikada Toma Basic kaydetti. 

KENAN YILDIZ YEDEK BAŞLADI

Juventus'ta yedek kulübesinde başlayan Kenan Yıldız, 46. dakikada oyuna dahil oldu.

GALİBİYET HASRETİ 8 MAÇA ÇIKTI

Bu galibiyetle birlikte Lazio, 2 maç aranın ardından kazanarak puanını 11 yaptı ve 10. sıraya yükseldi. Juventus'un mağlubiyetle birlikte ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı ve 12 puanla . sırada kaldı. Torino ekibinin Şampiyonlar Ligi ve Serie A olmak üzere toplamda galibiyet hasreti ise 8 maç oldu.

Juventus, Serie A'nın 9. haftasında Udinese'yi konuk edecek. Lazio ise Pisa deplasmanına gidecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Akaryakıt krizi eğitimi vurdu, tatile gidildi! Mali'de caddeler sessizliğe gömüldüKastamonu'da ortalık savaş alanına döndü! Feci kazada 2 ölü 4 yaralı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şota Arveladze'den Real Madrid ve Barcelona örneği: Beşiktaş ne yapsın? - SporŞota Arveladze'den Real Madrid ve Barcelona örneği: Beşiktaş ne yapsın?Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisini işaret etti: Göreceğiz - SporSergen Yalçın, Fenerbahçe derbisini işaret etti: GöreceğizBeşiktaş'ta Sergen Yalçın'a büyük tepki: Hesap verecek - SporSergen Yalçın'a maç sonu büyük tepkiOkan Buruk'tan Göztepe maçı sonrası Fenerbahçe örneği - SporOkan Buruk'tan Göztepe maçı sonrası Fenerbahçe örneğiFenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Galatasaray'a ilk salvo - SporSadettin Saran'dan Galatasaray'a ilk salvoKasımpaşa - Beşiktaş maçında ilginç an: Oyun devam ederken soyunma odasına koştu - SporKasımpaşa - Beşiktaş maçında ilginç an: Oyun devam ederken soyunma odasına koştu
Sonraki Haber Yükleniyor...