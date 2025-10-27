Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Akaryakıt krizi eğitimi vurdu, tatile gidildi! Mali'de caddeler sessizliğe gömüldü

Akaryakıt krizi eğitimi vurdu, tatile gidildi! Mali'de caddeler sessizliğe gömüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Akaryakıt krizi eğitimi vurdu, tatile gidildi! Mali&#039;de caddeler sessizliğe gömüldü
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mali'de bir süredir yaşanan akaryakıt sıkıntısı nedeniyle eğitime ülke genelinde 2 hafta ara verildi. Bamako'da akaryakıt istasyonlarında kilometrelerce kuyruk oluşmuş, toplu taşıma ve motortaksilerin de krizden etkilenmesi sebebiyle kentin daima kalabalık olan ana caddeleri adeta sessizliğe gömülmüştü.

Mali Milli Eğitim Bakanı Amadou Sy Savane, devlet televizyonu ORTM'de yaptığı açıklamada, akaryakıt sıkıntısı nedeniyle ülke genelindeki tüm eğitim kurumlarının faaliyetlerine 27 Ekim'den 9 Kasım'a kadar ara verildiğini duyurdu.

Bakan Savane, okulların 10 Kasım'da yeniden açılacağı bilgisini paylaştı.

Silahlı grupların, yakıt taşıyan tankerlerin geçtiği güzergahları ablukaya alması nedeniyle başta başkent Bamako olmak üzere ülke genelinde bir süredir akaryakıt krizi yaşanıyordu.

Akaryakıt krizi eğitimi vurdu, tatile gidildi! Mali'de caddeler sessizliğe gömüldü - 1. Resim

ÜLKE SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

Bamako'da akaryakıt istasyonlarında kilometrelerce kuyruk oluşmuş, toplu taşıma ve motortaksilerin de krizden etkilenmesi sebebiyle kentin daima kalabalık olan ana caddeleri adeta sessizliğe gömülmüştü.

Başkentteki yüksek öğrenim kurumları da öğrenci ve öğretmenlerin yakıt sıkıntısı nedeniyle okula gidemediğini, bu nedenle eğitime zorunlu ara verildiğini duyurmuştu.

Akaryakıt krizi eğitimi vurdu, tatile gidildi! Mali'de caddeler sessizliğe gömüldü - 2. Resim

ABD'nin Bamako Büyükelçiliği de yakıt sıkıntısı ve giderek artan güvenlik endişesi nedeniyle zorunlu olmayan diplomatik personel ve ailelerinin Mali'den ayrılacağını açıklamıştı.

Büyükelçilik, cuma günü de Bamako dışındaki ABD vatandaşlarına rutin veya acil konsolosluk hizmeti verilemeyeceğini belirtmiş, Mali'ye yönelik seyahat uyarısının geçerliliğini koruduğunu anımsatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Tekirdağ'da trafik ekipleri taviz vermedi, ceza yağdı! Abartı egzoz, modifiye araç...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD ile Rusya arasındaki görüşme için Kremlin’den açıklama var: Tüm karar Washington’da! - DünyaKremlin kapıyı açtı, ABD’nin cevabı zirveyi belirleyecekABD'de 'Karayipler' çıkmazı! Trump'a 'yasadışı' operasyon iması - DünyaABD'de 'Karayipler' çıkmazı! 'Yasadışı' operasyon imasıİkinci el dükkanından 420 TL'ye diye ayna aldı, arkasındaki 2 kelime gerçek değerini ortaya çıkardı! - Dünya420 TL'lik ürün sanıyordu, gerçek değerini böyle anladı...İsrail, Lübnan'da sivilleri hedef aldı! İHA saldırılarında 3 kişi öldü, yaralılar var - Dünyaİsrail, Lübnan'da sivilleri hedef aldı!Ziyaretiyle adını ABD tarihine yazdırmıştı... Trump, 7 yıl sonra Kim Jong-un'la yeniden sahnede! - DünyaTrump, Kim Jong-un'la yeniden sahnede!Rusya'dan ABD'ye diyalog uyarısı! "Yanlış bilgi yaymaya karşı tetikteyiz" - DünyaRusya'dan ABD'ye diyalog uyarısı!
Sonraki Haber Yükleniyor...