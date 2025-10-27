Akaryakıt krizi eğitimi vurdu, tatile gidildi! Mali'de caddeler sessizliğe gömüldü

Mali Milli Eğitim Bakanı Amadou Sy Savane, devlet televizyonu ORTM'de yaptığı açıklamada, akaryakıt sıkıntısı nedeniyle ülke genelindeki tüm eğitim kurumlarının faaliyetlerine 27 Ekim'den 9 Kasım'a kadar ara verildiğini duyurdu.

Bakan Savane, okulların 10 Kasım'da yeniden açılacağı bilgisini paylaştı.

Silahlı grupların, yakıt taşıyan tankerlerin geçtiği güzergahları ablukaya alması nedeniyle başta başkent Bamako olmak üzere ülke genelinde bir süredir akaryakıt krizi yaşanıyordu.

ÜLKE SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

Bamako'da akaryakıt istasyonlarında kilometrelerce kuyruk oluşmuş, toplu taşıma ve motortaksilerin de krizden etkilenmesi sebebiyle kentin daima kalabalık olan ana caddeleri adeta sessizliğe gömülmüştü.

Başkentteki yüksek öğrenim kurumları da öğrenci ve öğretmenlerin yakıt sıkıntısı nedeniyle okula gidemediğini, bu nedenle eğitime zorunlu ara verildiğini duyurmuştu.

ABD'nin Bamako Büyükelçiliği de yakıt sıkıntısı ve giderek artan güvenlik endişesi nedeniyle zorunlu olmayan diplomatik personel ve ailelerinin Mali'den ayrılacağını açıklamıştı.

Büyükelçilik, cuma günü de Bamako dışındaki ABD vatandaşlarına rutin veya acil konsolosluk hizmeti verilemeyeceğini belirtmiş, Mali'ye yönelik seyahat uyarısının geçerliliğini koruduğunu anımsatmıştı.