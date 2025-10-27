Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Oyuncu Boğaç Aksoy nişanlandı! Zor günleri geride bıraktı

'Arka Sokaklar' dizisinde 'Volkan' karakterini canlandıran ve bu rolle adını milyonlara duyuran oyuncu Boğaç Aksoy, kanserle mücadele döneminde gözlerden uzak kalmıştı. Zor günleri geride bırakan ünlü isim nişanlandı.

Ekranların en uzun soluklu yapımları arasında yer alan 'Arka Sokaklar' dizisinde canlandırdığı 'Volkan Komiser' karakteriyle tanınan oyuncu Boğaç Aksoy, hayatındaki zorlu dönemin ardından mutluluğa adım attı. Uzun süre lenf kanseriyle mücadele eden Aksoy, tedavisini tamamlayıp sağlığına kavuştuktan sonra nişanlandığını duyurdu.

2022'DE HASTALIĞI YENDİ

2021 yılında sosyal medya hesabından lenf kanseri teşhisi aldığını açıklayan genç oyuncu, diziden ayrılarak kemoterapi ve kök hücre tedavisine başlamıştı. Aylar süren tedavi sürecinin ardından 2022'nin eylül ayında hastalığı tamamen yendiğini paylaşan Aksoy, o dönemde sevenlerinden büyük destek görmüştü.

Oyuncu Boğaç Aksoy nişanlandı! Zor günleri geride bıraktı - 1. Resim

"AİLEM BÜYÜDÜ. İYİ Kİ SEN..."

 

Sağlığına kavuştuktan sonra yeniden setlere dönen başarılı oyuncu, şimdi de özel hayatındaki mutluluğuyla gündemde. Nişan töreninden kareleri sosyal medya hesabında paylaşan Aksoy, gönderisine şu notu düştü:

“Bizim masalımız sonsuzluk üzerine. Ailem büyüdü. İyi ki sen...”

Takipçileri, oyuncuya kısa sürede binlerce tebrik mesajı gönderdi.

Oyuncu Boğaç Aksoy nişanlandı! Zor günleri geride bıraktı - 2. Resim

 

MANKENLİKTEN OYUNCULUĞA...

Boğaç Aksoy, 2012'de katıldığı modellik yarışmasında 3. seçilmişti. Avrupa'da ve Çin'de birçok markanın reklam yüzü oldu. Oyunculuk eğitimi alarak sektörde kendine hemen yer buldu. 'Çılgın Dersane' filminde 'Cenker' karakterini üstlendi. 

Daha sonra rol aldığı 'Arka Sokaklar'daki 'Volkan Komiser' rolüyle yıldızı parladı. Dizide rol alırken hiç tahmin etmediği bir dönemde lenfomaya yakalandığını öğrendi.

